El real decreto del Gobierno limita la libre circulación a los casos de necesidad

"El decreto nos da un poder casi absoluto", resumen fuentes del Gobierno consultadas por Libertad Digital ante el texto que aprobará esta mañana el Consejo de Ministros. Un real decreto que declara el estado de alarma y que se centrará en tres aspectos concretos: competencias sanitarias, seguridad y bienes y servicios.

Recentraliza competencias sanitarias

Según estas fuentes, el Ejecutivo tomará el mando en todos los planos comenzando por el sanitario y asumirá las competencias sanitarias que actualmente están transferidas a las CCAA. De esta forma, todas las decisiones futuras no estarán en manos de los consejos de gobiernos regionales sino directamente del Consejo de Ministros.

Suplantar a mossos y ertzainas

Lo mismo ocurre en lo relativo a la seguridad. El Ministerio del Interior centralizará un mando único de seguridad asumiendo las competencias de las policías autonómicas como los Mossos d'Esquadra o la Ertzaintza. Una medida importante que responde directamente a la petición de aislamiento que hizo el presidente catalán, Quim Torra, que no podrá ejecutar órdenes al margen del decreto a través su policía autonómica. Sin embargo, no se producirá un cierre de fronteras —las competencias de fronteras estatales y no pueden decidir los gobiernos autonómicos—, pero sí se movilizará a las fuerzas de seguridad para ejecutar un confinamiento máximo de la población en sus casas.

Limita la libre circulación

Según el texto al que tenido acceso este periódico, la limitación a la libre circulación se regula en el artículo 7 del decreto estableciendo que los ciudadanos "únicamente podrán circular por las vías de uso público para la realización de las siguientes actividades: adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad; asistencia a centros sanitarios; desplazamiento al lugar de trabajo; retorno al lugar de residencia habitual; asistencia y cuidadas de mayores, menores o dependientes o desplazamiento a entidades financieras".

Todo lo que no entre en la categoría de "causa de fuerza mayor o situación de necesidad" está exento de justificación y por tanto podrá requerir de intervención de las fuerzas de seguridad del Estado.

Requisar bienes

El texto normativo también permitirá al Gobierno, conforme a la Ley del 1981 sobre el estado de alarma, requisar bienes y servicios, especialmente sanitarios, "para evitar la especulación", por ejemplo, de mascarillas: "Podremos requisarlas para evitar que se vendan a 2 euros cuando su coste es de diez céntimos". También informan desde el Ejecutivo que no se cerrarán estancos ni "todos aquellos locales que favorezcan el confinamiento" como los servicios de comida a domicilio.

Las citadas fuentes explican que "hemos estado toda la noche trabajando" y que las medidas se corresponden con la gravedad de una situación que se espera más dura en las próximas horas. El Consejo de Ministros será presencial y no telemático, salvo en los casos de la ministra de Igualdad, Irene Montero y la ministra de Política Territorial, Carolina Darias. A su término, comparecerá el presidente Pedro Sánchez de forma telemática en Moncloa siguiendo el mismo formato que en su anterior rueda de prensa el jueves, con envío de preguntas de la prensa vía Whatsapp.