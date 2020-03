Iglesias pierde el primer asalto sobre sus medidas económicas ante el coronavirus, pero anuncia batalla

Pablo Iglesias, a pesar de su cuarentena por el positivo en COVID-19 de la ministra de Igualdad Irene Montero, su pareja, volvía este sábado al Palacio de La Moncloa y lo hacia con la intención de hacer notar su peso en el Gobierno.

Pero la jugada no le salía bien, tras un duro e intenso forcejeo, otra vez en su carrera política, con Pedro Sánchez, que centraba buena parte de las más de siete horas de la reunión del gabinete de izquierdas, esta vez de manera presencial aunque con los ministros (todos menos Montero y la socialista Carolina Darias, también infectada por coronavirus) separados por un metro de distancia, siguiendo las recomendaciones y protocolos sanitarios.

El presidente me ha convocado presencialmente al #CMIN porque legalmente no se podía habilitar la opción telemática. Era mi deber acudir y lo he hecho siguiendo un protocolo sanitario organizado por Moncloa según las indicaciones de Sanidad, que hemos cumplido a rajatabla.