A la conclusión de la reunión telemática de los presidentes autonómicos con el presidente del Gobierno, Quim Torra ha comparecido en el palacio de la Generalidad para censurar las medidas adoptadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y ordenar la paralización absoluta de la región. El presidente autonómico no reconoce la autoridad del Gobierno ni está dispuesto a ceder el mando de los Mossos d'Esquadra, a quienes ha impartido la orden de velar por el cumplimiento del "paro de país".

La Generalidad, ha explicado Torra, actuará al margen del Gobierno y seguirá adoptando las medidas que considere oportunas por su cuenta y riesgo. "Pido a todos los ciudadanos, trabajadores y empresarios, un acto de responsabilidad y de generosidad, un compromiso cívico y solidario; tenemos que hacer un paro de país solidario, hay que parar el país con la fuerza de nuestra solidaridad" ha afirmado Torra.

Sólo podrán trabajar en Cataluña el personal del sector de la alimentación, el sanitario y el de los servicios esenciales. El resto de los trabajadores deberán recluirse en sus domicilios, según las instrucciones del presidente autonómico.

Órdenes a los Mossos

"Para hacer posible este confinamiento también he pedido al consejero Buch que los Mossos garanticen el buen funcionamiento y cumplimiento de este paro solidario de país", ha añadido. Además, ha afirmado que "hemos hecho el trabajo que hacía falta y estamos decididos a seguirlo haciendo; el gobierno de la Generalidad continuará tomando decisiones, las que consideremos más oportunas y necesarias, guiados por las personas más expertas siempre y pensando en la salud y en la vida de los ciudadanos, que es lo único que ahora mismo importa. No podemos esperar decisiones que no llegan. Tomemos la iniciativa, demos los pasos necesarios, si tuviésemos las competencias plenas no habríamos dudado ni un momento en actuar con la máxima contundencia".

Torra ha dicho también que "no estaremos detrás del Gobierno español, estaremos a su lado, al lado de los gobiernos balear, valenciano, vasco y del resto del Estado y sobre todo al lado de la gente porque esto va de salud y de vidas y no de proclamas patrióticas caducas, va de una actuación eficaz y no de una imposición centralista y autoritaria". "Sólo quienes se atreven a todo pueden conseguirlo todo", abundó en su mensaje "institucional".

"La Constitución no es un fármaco"

Además ha apuntado que la Constitución no es un fármaco, que el Estado no debe permitir "el éxodo de los ciudadanos de las zonas más afectadas" y que las medidas anuncias por Sánchez son insuficientes. En su opinión se deberían prohibir los tráficos marítimo, aéreo y ferroviario de entrada y salida de Cataluña y también de Madrid y suspender todos los movimientos que no sean para comprar alimentos y medicinas. "Quisiéramos que este confinamiento total se aplicase en el Estado español", ha dicho para quejarse después de no haber recibido respuesta del Gobierno a su plan para blindar Cataluña.

También ha pedido un plan de choque económico: "Si se dedicaron sesenta mil millones de euros a salvar la banca ahora se trata de salvar a las empresas. a los trabajadores y a los autónomos, no puede haber límites en el esfuerzo, ni en el importe ni en los plazos".