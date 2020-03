El secuestrador de Ortega Lara, el etarra José Luis Erostegui, sale de la cárcel

El etarra José Luis Erostegui Bidaguren, el último de los miembros del comando que secuestró al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara y participó en el asesinato de varios guardias civiles, ha salido este domingo de la cárcel de Herrera de la Mancha (Ciudad Real).

Erostegui Bidaguren es el último de los miembros del grupo de ETA que secuestro al funcionario de prisiones que sale de la cárcel tras cumplir 23 años de condena, todos ellos en primer grado.

El etarra ha abandonado la prisión manchega a las 9:15 horas, a cuyas puertas han acudido tres familiares.

José Luis Erostegui ha salido solo del penal manchego, con todas sus pertenencias en una pequeña bolsa acompañado de dos funcionarios, tras lo cual ha abandonado el lugar en el vehículo de sus familiares.

El etarra fue detenido el 30 de junio de 1997 en una operación realizada por la Guardia Civil que finalizó con el rescate del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, que permaneció secuestrado en el zulo de ETA durante 532 días.

Formaba parte, junto con Josu Uribetxeberria Bolinaga, José Miguel Gaztelu Ochandorena y Javier Ugarte Villar, todos ellos condenados a 32 años, del grupo de ETA que mantuvo secuestrado al funcionario y a los que también se juzgó por el secuestro del empresario vasco Julio Iglesias Zamora, por el que fue condenado a 14 años de prisión.

Por cumplimiento de penas también abandonaron la cárcel José Miguel Gaztelu Ochandorena, en agosto de 2017, y Javier Ugarte Villar, en julio de 2019, mientras que Jesús María Uribecheverria Bolinaga fue puesto en libertad argumentando una enfermedad grave que sin embargo no ponía su vida en riesgo de muerte inminente. Su excarcelación fue muy polémica no sólo por la ausencia del riesgo inminente de morir, sino por la reciente negociación del Gobierno con la banda terrorista y porque el etarra no se había arrepentido de sus crímenes. Fue excarcelado en agosto de 2012 y murió en enero de 2015.

La Audiencia Nacional también condenó a 17 años de cárcel a José Luis Erostegui Bidaguren, compañero Josu Uribetxerria Bolinaga en grupo Bellotxa', por el asesinato del cabo primero de la guardia civil Antonio Ramos Ramírez el 8 de junio de 1986 en Mondragón (Guipúzcoa).

Erostegui Bidaguren también fue condenado junto con Uribetxeberria Bolinaga y Gaztelu Ochandorena, a penas que suman 145 años de prisión, para cada uno de ellos, por el atentado perpetrado por medio de una bomba activada a distancia contra una patrulla de la Guardia Civil en Oñati (Guipúzcoa) el 14 de julio de 1987.

La explosión destrozó completamente uno de los vehículos y dos guardias civiles, Antonio López Martínez Colmenero y Pedro Galnares, fallecieron en el acto, mientras que otros 12 agentes resultaron heridos.

El etarra también fue condenado a 33 años de prisión por la muerte del guardia civil Mario Leal Baquero, asesinado a tiros en su coche, en el aparcamiento de la estación de Renfe de Mondragón, por miembros del grupo Txantxangorri la madrugada del 5 de diciembre de 1985.