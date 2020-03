"¿Cómo podrán cargar con su conciencia los teleprogres que pusieron en peligro a miles de personas?"

El Mundo

"Los barones del PP apoyan a Sánchez contra el virus frente a la hostilidad de Torra". ¿A qué espera el Gobierno para detener o encerrar en un psiquiátrico a este zumbado? Parece que Sánchez solo tiene coraje para tocar las narices a Ayuso. Como dice Iñaki Ellakuria, lo de este tipejo "traspasa la habitual deslealtad institucional que dispensan a un Estado que les perdona, como a niños malcriados, hasta un intento de sedición a la brava. La reacción es una irresponsabilidad tribal que raya en la actitud criminal, porque está en juego la vida de muchos españoles". A la puta cárcel, ya basta de tantos paños calientes.

Federico Jiménez Losantos atiza a los medios que alentaron a ir a la manifestación infecta del 8-M. "La izquierda mediática y política no vaciló en poner en peligro a cientos de miles y burlarse de los que alertaban del peligro: Griso, Broncano, Risto y otros teleprogres decían que había que ir, faltaría más, que el virus heteropatriarcal provocaba más víctimas que el coronavirus. ¿Habrá más alarde heteropatriarcal que ver a las señoras del presidente y del vicepresidente acaudillando a las dos tribus de empoderados? Ahora están heteroinfectadas", pero allá ellas, lo peor es que "hoy ingresarán en los hospitales miles de infectadas, sin sexo, solo virus. ¿Cuántas víctimas o cuántas demandas necesita esta plaga política para pedir perdón?". Y no es que les vayamos a perdonar, lo que han hecho no tiene perdón, pero al menos que lo pidan.

El País

El periódico del régimen no tiene cura posible y sigue con su línea de culpar al PP en una guerra absurda con la comunidad de Madrid para intentar tapar las vergüenzas del gobierno. "Los presidentes autonómicos cierran filas con el gobierno". El editorial, que suplica "no transferir culpas", pone a Ayuso a la misma altura que Torra. "Solo Urkullu, Torra y Ayuso expresaron diferentes reservas. Los primeros, por considerar que la gestión prevista en la declaración de alarma invade competencias de sus respectivas comunidades; Díaz Ayuso, por la lentitud con la que, en su opinión, habría reaccionado el ejecutivo de Sánchez". En su opinión y en la de más de media España. Ni palabra del 8-M.

Víctor Lapuente trata de disimular la descomunal irresponsabilidad del Gobierno Que todos nos equivocamos, dice. "Lo normal es errar. Los ciudadanos debemos interiorizar que nuestras autoridades, guiadas por la mejor de las intenciones y con los mejores datos científicos a su alcance, se han equivocado y se equivocarán". ¿Imaginan tanta condescendencia con un Gobierno del PP?

La inquina del periódico que dirige Soledad Gallego contra Madrid lleva a situaciones tan grotescas como la de tener que rectificarse a sí mismo. "Fe de Errores: en la información 'Cataluña y Madrid dejan de hacer pruebas a casos leves', publicada ayer, se afirmaba que dichas comunidades habían dejado de hacer las pruebas desoyendo las recomendaciones de Sanidad, cuando en realidad fue el propio ministerio el que así lo estableció el día 11". Si no fuera porque están jugando con la vida de la gente, sería para partirse de la risa. Así que ya saben, si quieren mantenerse informados, huyan de El País como del coronavirus. Si lo leen, ni la mascarilla les va a librar de infectarse de sectarismo, fanatismo y fake news.

ABC

"Los ciudadanos antes que los territorios". También en ABC caen chuzos de punta al gobierno. Porque "una democracia no deja de serlo por vivir una pandemia. Unidad no significa mordaza porque el silencio ante los errores y las deslealtades genera más errores y deslealtad". Que den gracias a que los ciudadanos son responsables y no están en Moncloa llamando asesinos a Sánchez e Iglesias. "Pablo Iglesias se ha confirmado como un político incompatible para el gobierno de una sociedad como la española, cuya lealtad y sacrifico en estas horas no ha sido honrada por las ambiciones de poder de unos políticos que aun piensan como comunistas rancios". "Ya fue muy irresponsable el comportamiento de medio gobierno al acudir a la manifestación del 8-M cuando ya había cuatrocientos infectados y ocho muertos en España. Quién sabe si allí se contagiaron Montero, Darias y Begoña, que obliga ahora al presidente a estar en cuarentena en unos momentos críticos para el país". Es que hay que jorobarse, ver para creer.

Y encima , hemos tenido que ver "los ojos febriles y vidriosos de Sánchez después de intercambiarse virus con Pablo Iglesias, imponiendo a los españoles las restricciones que él incumple", dice Juan Manuel de Prada. Como dice también Isabel San Sebastián "nuestros próceres patrios convirtiéndose en bombas víricas andantes saltándose a la torera la preceptiva cuarentena. ¿Con qué autoridad moral apelan ahora a nuestro sentido de la responsabilidad para que permanezcamos aislados ? ¡No tienen vergüenza!".

Gabriel Albiac, como buen filósofo, se hace una pregunta sobre las barbaridades de la izquierda política y mediática del 8-M. "Me pregunto, sincera y fríamente, cómo podrán cargar con su conciencia a cuestas quienes lanzaron alegremente consignas y expusieron con ello a miles de personas a convertirse en transmisores de una enfermedad?". ¿Crees, Gabriel, que Ferreras y compañía tienen conciencia? Porque yo tengo serias dudas.

La Razón

"La mayoría cree que Sánchez actuó tarde ante la epidemia". Lo de Marhuenda con las encuestas tontas es enfermizo. El editorial se ceba con Torra. "Lo de Torra es una ceguera , por causas bien diagnosticadas, que puede causar graves daños a quienes viven en Cataluña, pero, también, al resto de los españoles. Es, pues, una inaceptable muestra de insolidaridad que, por supuesto, la mayoría de los catalanes no comparte". Seguro que mañana se saca de la manga una encuesta sobre cuántos catalanes apoyan a Torra y cuántos no.

Julián Cabrera dice que "ahora procede mirar a esas herramientas constitucionales que un gobierno responsable y a la altura de las circunstancias no debería dudar en contemplar. El estado de alarma es un resorte creado por la democracia para afrontar supuestos como una gravísima epidemia, pero nada será suficiente. Hay más instrumentos que un gran país nunca debería desdeñar. El ejército y la UME también tienen a las emergencias militares preparadas para la que se avecina. Ergo, si hay que proceder, procédase sin complejos y de paso explíquese al socio morado de gobierno, que se acabaron las tartas de cumpleaños porque igual toca ponerse en manos de patriotas uniformados". Que se acabaron las tartas y empiezan las tortas.