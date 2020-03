El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha anunciado este lunes que España va a cerrar de forma parcial todos los puestos y pasos fronterizos terrestres con otros países a partir de las 00.00 horas de este martes. La decisión, según ha explicado, tendrá vigencia durante todos los días en los que este activo el estado de alarma que ha sido decretado para tratar de frenar la propagación de la pandemia del coronavirus.

En una rueda de prensa en el Palacio de La Moncloa, ha indicado que esta decisión afectará a las personas. Sólo podrán entrar en territorio nacional las personas de nacionalidad españolas, trabajadores transfronterizos, los extranjeros que residen legalmente en el país, aquellas personas que puedan demostrar que se encuentran en una situación de extrema necesidad y los representantes de delegaciones diplomáticas y organizaciones internacionales con sede en nuestro país.

"Las restricciones no tendrán efecto en el transporte de mercancías para garantizar la cadena de abastecimiento", ha dicho, para aclarar que el bloqueo terrestre no afectara a la entrada de géneros de cualquier tipo, con el objetivo de que siempre haya abastecimiento de los productos de primera necesidad que los ciudadanos puedan necesitar durante los días que dure el confinamiento domiciliario y las restricciones de movimiento.

"Se trata de una iniciativa necesaria para perseguir el fin último que persigue el Gobierno y el conjunto de la sociedad, que es frenar la expansión del coronavirus. Los españoles vamos a actuar para proteger la salud de todos nuestros ciudadanos y vencer al virus", ha continuado el ministro del Interior.

Ha explicado que durante el mediodía de este lunes, en la videoconferencia que ha tenido con los ministros del Interior y de Sanidad de la Unión Europea, ha adelantado la toma de esta decisión a sus homólogos europeos y ha recordado que esta medida se puede tomar en virtud del artículo número 28 del Tratado de Schengen, del que forman parte la gran mayoría de los países de la UE y algunos países vecinos.

La medida, según han explicado fuentes del Ministerio del Interior, se circunscribe a las fronteras con otros países de la Unión Europea, es decir, los pasos fronterizos con Andorra y Gibraltar permanecerán abiertos con total normalidad.

Marlaska ha explicado que los responsables de volver a establecer los controles fronterizos terrestres serán los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, que contarán con la colaboración de las policías autonómicas (Ertzaintza, Mossos d´Esquadra y Policía Foral de Navarra), aunque no ha descartado, a preguntas de los periodistas, que efectivos de las Fuerzas Armadas puedan participar en estos cierres fronterizos.

En esta línea, no ha descartado que se puedan cerrar también las fronteras aéreas. Sí ha dejado claro que todos los españoles que se encuentran en el exterior podrán regresar a territorio nacional usando tanto los pasos fronterizos terrestres como los aéreos. "Nosotros pondremos todo nuestro empeño para que los españoles que se encuentran en otros lugares del mundo y quieran regresar lo hagan a la menor brevedad posible", ha añadido.

El ministro del Interior ha explicado que la plantilla de Policía Nacional y Guardia Civil no se está viendo afectada de importancia. "No hay un número de bajas importante en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por el coronavirus", ha dicho. También ha insistido en que, pese a que hay pocos incumplimientos del estado de alarma, se multará a aquellas personas que no cumplan con él.