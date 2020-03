Algunas pistas sobre qué hacer cuando el presidente de tu país pierde la cabeza

El Mundo

"España cierra sus fronteras al alcanzar los 10.000 casos". Preocupa y mucho la economía. Pide el editorial "actuar ya para evitar el colapso", como si eso fuera posible. "El mundo contiene la respiración a la espera de que las autoridades sanitarias sean capaces de frenar la expansión del coronavirus. La pandemia amenaza con colapsar la actividad económica y con hundir en una larga crisis no solo a la eurozona sino al conjunto de la economía global". Hombre, si afecta a todo el mundo es una buena noticia, lo mismo así espabilan.

Aquí en casa, "el Consejo de Ministros de hoy debe aprobar un programa económico ambicioso y solvente capaz de garantizar la viabilidad de la economía". "Sánchez debe reaccionar ya. De lo contrario expone a la economía española no a su congelación hasta superar la crisis, sino a su hundimiento". Jo, debe estar pensando en qué momento me empeñé en ser presidente.

Rosell pide también al gobierno que deje de hacer el indio y dé ejemplo. "Los ciudadanos confinados por orden del Gobierno no entienden que se les escamotee información como el positivo por coronavirus de la esposa del presidente, en primera línea de la irresponsable marcha del 8-M, cuyo contagio se ocultó varios días, o que Pablo Iglesias se salta la cuarentena. No puede aspirarse a la disciplina social si no se predica con el más escrupuloso ejemplo personal". Ejemplo. Pides peras al olmo.

Jorge Bustos le dedica un bonito artículo a Almeida. "No es el más alto ni el más carismático, pero es un político decente. Uno con más principios que estrategias". "Los principios sirven para saber lo que hay que hacer cuando todo el mundo pierde la cabeza a tu alrededor, empezando por el presidente de tu país".

Ayer compareció el famoso Fernando Simón. Entre otras cosas dijo que "ahora puede parecer divertido, pero después no será tan fácil" el encierro. Tiene un extraño concepto de la diversión este hombre. A algunos no nos hace maldita la gracia.

Raúl del Pozo nos sume en una profunda depresión. "Lo que estamos viviendo en estas horas es una pesadilla que al despertar no se desvanece (…) una hecatombe que afecta a todo el planeta". Pues vamos todos a la calle a brindar por el fin del mundo. De perdidos al río.

El País

"La oposición cierra filas con Sánchez para superar la crisis". Que Casado no se va a comportar como lo haría Sánchez, no salen de su asombro. Que no va a promover manifestaciones en Ferraz al grito de asesinos, ni va a intentar torpedear al gobierno.

Hoy le toca a Xavier Vidal Folch escupir mentiras sobre Madrid. "¿Por qué España es más vulnerable?", se pregunta. "España no ha sufrido una falta general de suministros: picos de carestía, picos de escasez, y picos de desprotección en ciertas instalaciones sanitarias, sobre todo en Madrid, sí". Claro, también en Madrid el gobierno congregó a una multitud en una manifestación ideológica, lo mismo algo tiene que ver.

Un montón de titulares terroríficos que no mencionaré porque ustedes ya los conocen y tampoco es cuestión de amargarles el encierro. Mejor el editorial sobre China. "China ha conseguido doblar el brazo a la pandemia y ha permitido así lentamente el regreso a la normalidad". Un poco de esperanza nunca viene mal.

ABC

"Cerrojazo en Europa. Bruselas cierra las fronteras exteriores y España solo permitirá regresar a quienes acrediten una situación de fuerza mayor". ¿Hay algún loco que quiera regresar ahora a España si no es por fuerza mayor? Álvaro Martínez dice que "son tantos los frentes, es tan crucial y grave todo lo que nos está pasando, que resulta difícil mantener la calma y abrir un espacio a la esperanza", "no hay sector que se salve del desasosiego". "Esta crisis está dejando incógnitas irresolubles, como la del papel higiénico". Cierto, si salimos de esta los científicos tienen que examinar ese misterio. "Ante tanta incertidumbre era importante contar con un gobierno de una pieza, cabal y cohesionado que hubiese sido capaz de anticipar la respuesta al desastre. No lo hizo y al miedo al virus se une el temor a un gobierno incapaz, aturdido por las dimensiones del desastre. Quizás esa desconfianza hacia un ejecutivo superado ayude a resolver parte del misterio del papel higiénico". Sí, por Dios, que alguien lo aclare.

La Razón

Entrevista con Ayuso: "Estimamos que la curva de contagios decaiga en un mes". Un mes, no sabría valorar si es una buena o mala noticia. Pero Ayuso sale muy bien parada. "Una gestión valiente y visionaria". "Puede sentirse satisfecha la presidenta madrileña de una gestión que, en medio de las dificultades, cuando desde otras instancias oficiales se resistían a admitir la gravedad de lo que estaba ocurriendo, afrontó desde sus competencias, las primeras decisiones difíciles". "Ya habrá tiempo para reclamar responsabilidades políticas, pero en cualquier caso, Díaz Ayuso tiene salvadas de sobra las suyas". La tirria que le tiene la izquierda y los nacionalistas demuestra que lo está haciendo de matrícula de honor.

Marhuenda le arrea un buena sacudida al Rey. "En este momento de emergencia nacional Felipe VI debe asumir su papel como tantas veces lo ha hecho en situaciones críticas. No tendría sentido ensimismarse en los serios problemas que ha tenido la Corona recientemente que deben resolverse en el ámbito judicial y no entorpecer el trabajo del Rey, algo que colmaría los deseos de aquellos que creen que es una institución que ha perdido su tiempo. Es necesario que Don Felipe se dirija a los españoles sumándose a este gran esfuerzo nacional. La sociedad española lo agradecerá". La verdad, Marhuenda, no sé si es el momento de mensajitos navideños. La gente es adulta y lo que necesita son soluciones.

En fin, de este desastre Sabino Méndez comenta que algo bueno tenía que pasar. "Debemos ver la parte ventajosa: ahora por lo menos cada vez que Torra hable, al menos estaremos seguros de que antes se ha tomado su medicación". Pobre coronavirus, cómo se le ha ocurrido al bicho meterse en el cuerpo de semejante personaje. ¡Se va a infectar!