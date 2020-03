Desde el Partido Popular y Ciudadanos han pedido este martes a Pedro Sánchez "un esfuerzo" más para proteger a los trabajadores frente a la "crisis económica como consecuencia de la crisis sanitaria" del coronavirus.

Así se han pronunciado desde ambas formaciones después de que Pedro Sánchez haya anunciado la movilización de hasta 200.000 millones de euros, el 20% del PIB español, para paliar el impacto económico y social de la crisis del coronavirus, de los que 117.000 millones procederán íntegramente del sector público y el restante se complementará con movilización de recursos privados.

Fuentes del PP consideran que es necesaria "una bonificación de la cuota de autónomos" durante lo que dure la crisis y apoyarán al Gobierno para sacarla adelante. En la línea de lo que han pedido las asociaciones de trabajadores autónomos, los populares comparten la necesidad de establecer que a ingresos cero, "el autónomo debe pagar cero euros de cuota".

Desde el PP también apuntan a que se las medidas que se planteen tienen que ser de "aplicación rápida" y que es necesaria "una moratoria real de las hipotecas", porque "no sabemos lo que puede durar esta crisis". "Es necesario que el Gobierno también establezca mecanismos para que todos aquellos que pierdan su empleo o vean reducidos sus ingresos tengan ayudas para pagar sus alquileres y los gastos de luz y de agua", añaden desde Génova.

El propio Pablo Casado ha compartido también a través de las redes sociales un mensaje de Lorenzo Amor, presidente de ATA, que va en esta línea.

El Gobierno deja en la cuneta a los autónomos!!!!

Facilita la prestación de paro que ya tenemos y cotizamos por ella pero no suspende las cuotas de autónomos en un momento donde no ingresamos nada...

No está con los autónomos y no tiene ni idea de lo que necesitan autónomos