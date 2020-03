La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado este jueves en una entrevista a Es La Mañana de Federico que "no llega el material sanitario por parte del Gobierno" para hacer frente a la crisis del coronavirus: "Desde que estamos en el estado de alarma, nosotros como comunidad no podemos comprar material y tenemos retenido en las aduanas material de todo tipo. El más preocupante: el que nos sirve para convertir las camas normales en camas UCI y todo el material sanitario de mascarillas, gafas... está retenido en aduanas y requisado por el Gobierno", ha explicado.

Ayuso ha asegurado que la Comunidad de Madrid estaba caminando "muy rápido" pero "ahora tiene el material paralizado". "En las últimas 48 horas, no nos ha llegado ni una sola mascarilla, absolutamente nada para los hospitales. Estamos trabajando a mínimos", ha explicado la presidenta regional que también ha querido destacar el esfuerzo "ímprobo" de los profesionales sanitarios que estos días trabajan sin descanso para salvar vidas. "Nosotros teníamos encargos y nos están diciendo que está en las aduanas", ha insistido.

Ayuso, que ha explicado que está "bien" tras haber anunciado hace unos días que había dado positivo en las pruebas del COVID-19, ha pedido al Ejecutivo que "descongestione" esta situación: "Voy a enviar una carta al presidente del Gobierno en la que le digo todo el material que necesito", ha anunciado.

"Tenemos una emergencia evidente en cuanto a nosotros, por las cifras y por la densidad de población en Madrid, hay que actuar de una manera concreta. Nosotros llevamos una delantera de encargos que, ahora mismo, no están ahí. Y yo quiero que el personal sanitario trabaje en las mejores condiciones", ha sentenciado.

"La colaboración, por nuestra parte, es toda la del mundo"

Ayuso ha explicado que, tras el decreto del estado de alarma, "nosotros no podemos dotarnos de material por nuestra cuenta" y que "no sabe" la razón por la cual el Ejecutivo no se lo hace llegar a la CAM. "La colaboración, por nuestra parte, es toda la del mundo y la lealtad tiene que estar por encima de todo y resolverlo como un solo país". "No quiero ningún problema político", ha aseverado, "pero necesitamos el material".

La presidenta regional ha recordado que ella ya alertó al Gobierno antes de que tomara las primeras medidas de que los casos se estaban multiplicando exponencialmente, y ha vuelto a mostrar su preocupación por la "población vulnerable", especialmente por las personas mayores.

Pero Díaz Ayuso también ha querido trasladar en esta entrevista "buenas noticias" como que en la Comunidad de Madrid "este jueves podríamos alcanzar las 1.000 altas" de los pacientes "que han estado en nuestro centros y que se han recuperado".

Colaboración público-privada

La dirigente madrileña ha querido también agradecer la colaboración público-privada. "Cuando lo público y lo privado funcionan de la mano son imparables. Hemos unificado hospitales públicos y privados trabajando bajo un mismo mando sin ningún tipo de dogma político". Pero no solo están trabajando de manera conjunta en el ámbito sanitario, también con las aplicaciones móviles o las cadenas de comida.

"Lo que estoy haciendo es una larga lista de todos aquellos que nos están ayudando" para luego "ponerlos en un pedestal" y "que la gente sepa quiénes nos están ayudando a salir de esta", ha anunciado.

Ayuso también ha explicado que este fin de semana dispondrán de los nuevos test de diagnóstico rápidos para detectar el COVID-19, "eso es lo que nos ha comunicado el ministerio de Sanidad y espero que sea así", y ha recordado que los ciudadanos también tienen a su disposición la página web www.coronamadrid.com para examinar a los enfermos desde sus casas.

La carta a Sánchez

Tal y como ha adelantado en esRadio, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha enviado poco después esa carta a Pedro Sánchez en la que le detalla las necesidades concretas que tiene la región. Desde el equipo de gobierno de Ayuso han reunido "una serie de necesidades que no podemos cubrir desde nuestras competencias autonómicas".

"Desde la Consejería de Sanidad hemos realizado una estimación de las necesidades de material sanitario para afrontar esta crisis, teniendo en cuenta una duración de este pico de nuevos casos de 20 días. Además, le añado las necesidades de todas las Consejerías del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que es la siguiente:"

En la carta, Ayuso también destaca que "resulta crucial poder disponer de todos los test necesarios para poder detectar al mayor número de infectados posible" y piden "como mínimo, unos 70.000 kits". Además, recuerda que el gobierno de la Comunidad de Madrid ya ha contratado a un gran número de facultativos, profesionales de enfermería, TCAE y personal para apoyar en tareas no sanitarias, "pero esto solo es el principio, ya que, adicionalmente, necesitamos: 1.362 facultativos, 1.245 profesionales de enfermería, 310 TCAE y 31 personas para cubrir tareas no sanitarias".

"Estoy segura de que coincidimos en que una máxima protección para todos aquellos que están expuestos al contagio del Covid-19, sean sanitarios o desempeñen cualquier otra tarea, es fundamental. Permita que insista en que nuestra prioridad es salvar vidas, y debemos comenzar por la de quienes más se están exponiendo", añade la presidenta de la CAM.

En el escrito, también se recogen otras peticiones como "una regulación básica para la adopción de medidas destinadas a la protección de los trabajadores del sector del transporte durante la vigencia del estado de alarma" o "la necesidad que estamos detectando de más efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, especialmente para las zonas más despobladas y para controlar el correcto cumplimiento del estado de alarma".

El coste

Con la información con la que cuentan a día de hoy, desde la Comunidad de Madrid estiman "que el coste presupuestario de la crisis del coronavirus en la Comunidad de Madrid podría ascender, de inicio, hasta los 1.195 millones de euros, equivalente al 0,5% del PIB". Y ello, explican, "sin contar que el impacto económico que tendrá el cierre de la actividad durante un mes podría oscilar entre el 2% y el 5% del PIB madrileño".

"Estoy segura de que usted comprenderá, vista la estimación anterior, que los 600 millones que comunicó va a poner a disposición de todas las comunidades autónomas para la prestación de servicios básicos nos parecen insuficientes", precisa Ayuso por lo que finaliza la carta "haciendo un llamamiento a la cooperación en materia económica, con los siguientes asuntos que se pueden solucionar desde el gobierno de España".