Iglesias alienta desde Moncloa las caceroladas y el PP pide a Sánchez que respalde públicamente al Rey

Siete días después de que anunciase una cuarentena de catorce días por el positivo por Covid-19 de la ministra de Igualdad, Irene Montero, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, reaparecía este jueves presencialmente, protagonizando junto al titular de Sanidad, Salvador Illa, una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa.

Tras detallar la parte del plan aprobado en el Consejo de Ministros el pasado martes dedicada a lo que denominaba como el "pilar social" del mismo, dedicado específicamente a las personas sin hogar y a los ancianos, algo que la vicepresidencia de Derechos Sociales está aplicando en colaboración con otros administraciones, Iglesias tenía que afrontar una pregunta sobre las caceroladas contra el Rey de este miércoles, alentadas por Podemos.

"En este país hay libertad de expresión. Cuando la gente quiere manifestar cívicamente, respetando, por supuesto, las condiciones del estado de alarma, su indignación ante situaciones que han molestado a muchos ciudadanos, este Gobierno siempre va a defender la libertad de expresión. Como responsable político de Unidas Podemos mi posición es conocida, pero aquí estoy compareciendo como miembro del Gobierno de España" aseguraba, alentando veladamente las protestas.

Durante el miércoles, lo hizo Podemos a través de las redes, así como otros dirigentes políticos de la izquierda como el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, en el pleno extraordinario donde Pedro Sánchez informaba del estado de alarma, o el diputado y líder de Más País, Íñigo Errejón, en esa misma sesión parlamentaria, en la que el otrora número dos de Iglesias pidió que el Rey emérito, Juan Carlos I, done a la Sanidad pública las decenas de millones que, presuntamente, habría recibido de Arabia Saudí como cobro de comisiones ilegales.Precisamente estas informaciones son las que han provocado que, en un gesto sin precedentes, Felipe VI renuncie a la herencia de su padre y le retire la asignación pública que tenía.

El PP pide que este jueves Sánchez respalde al Rey

En el extremo opuesto de Iglesias se encontraba el Partido Popular que exigía al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que haga público este mismo jueves su apoyo a la Corona y salga a respaldar al jefe del Estado.

En unas declaraciones distribuidas por el partido, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha asegurado que no entiende que el partido del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, "alentara" este miércoles las caceroladas cuando nos encontramos en un momento en el que hay que "vencer unidos" a esta pandemia.

El diputado del PP ha criticado que Iglesias esté "más interesado" en impulsar estas protestas o en controlar el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) "por la puerta de atrás" que en estar "en lo importante" frente al coronavirus, una actitud que le parece una "irresponsabilidad". Por eso, ha pedido a Sánchez que salga "en nombre de todo el Gobierno" a dar su apoyo públicamente al monarca.

Vox acusa a Iglesias de "estar deslegitimado"

También Vox ha reaccionado a la comparecencia de Pablo Iglesias a través de un vídeo protagonizado por Jorge Buxadé, en el que acusa al vicepresidente del Gobierno de estar "deslegitimado" para seguir en el Ejecutivo por "llamar a la turba" contra la Corona, tras la cacerolada que Podemos promovió ayer contra el Rey Felipe por la cuenta en un paraíso fiscal que posee su padre Juan Carlos.

"Lo único que quieren es dividir", ha asegurado Buxadé que ha endurecido el tono contra el Ejecutivo después de que ayer el portavoz parlamentario del partido, Iván Espinosa de los Monteros, contuviera ayer los ataques al Gobierno durante el Pleno para abordar el estado de alarma, mostrando su apoyo al Gobierno.

"Necesitamos un escudo frente a la agenda comunista que requisa mascarillas", ha denunciado Buxadé tras la acusación lanzada por Isabel Díaz Ayuso este jueves en esRadio.

Iglesias se "emociona" con la ministra de Defensa

Algo que no ha hecho el ministro del PSOE Salvador Illa durante su comparecencia junto a Pablo Iglesias, en la que el líder del Podemos sí que ponía en valor la participación del Ejército en el plan para ayudar a las personas con menos recursos, y lo hacía relatando su sorpresa por la sensibilidad social de la ministra de Defensa, Margarita Robles.

"Debo reconocer que no imaginaba que la primera preocupación, o una de las primeras preocupaciones de la ministra de Defensa, fuera la situación de las personas sin hogar. Me emocionó enormemente y es un orgullo trabajar a su lado" sentenciaba sobre la jurista y ex portavoz del PSOE en el Congreso.

Iglesias, que desde el mismo sábado en que se decretó el estado de alarma viene peleando porque el Gobierno adopte medidas "expansivas" que supondrían un aumento exponencial del gasto público para hacer frente a la crisis económica que se puede derivar de la pandemia del coronavirus, dejaba claro que las medidas a las que ha dado luz verde esta semana el Ejecutivo no son "el punto final". A su juicio, es el momento de acabar con la "doctrina de la austeridad fiscal" aplicaba en la recesión económica de hace una década.