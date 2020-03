Moncloa niega retener material en aduanas y acusa a Ayuso de iniciar enfrentamientos

La batalla política ha comenzado. Después de la comparecencia parlamentaria de guante blanco de Pedro Sánchez este miércoles en el Congreso, en la que los grupos de la oposición evitaron las críticas y el presidente no dudó en desplegar sus críticas contra la anterior administración de Mariano Rajoy por los recortes sanitarios, hoy ha sido la presidenta madrileña la siguiente en abrir fuego en una entrevista en Es la Mañana de Federico en esRadio, en la que ha acusado al Gobierno central de requisar material sanitario como mascarillas que están siendo retenidas en aduanas.

Una información que ha trastocado los planes del Gobierno desde primera hora de la mañana. Abierto el melón de las críticas de los presidentes autonómicos, Moncloa ha anunciado, pocos minutos después de la entrevista en esRadio, la convocatoria de una nueva videoconferencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez con las Comunidades Autónomas para este fin de semana que se comunicaba justo antes de la rueda de prensa diaria de los técnicos, encabezada por el Director de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, quien públicamente echaba así balones fuera a las críticas:

"No es mi área de competencia pero me consta que el Ministerio no está bloqueando material de ningún tipo en ningún lugar. Lo que sí que está haciendo el Ministerio es identificar qué hay y dónde únicamente". Y añadía un dato: "se han distribuido 325.000 mascarillas en los últimos días"; y una critica: "este tipo de acusaciones dañan al sistema más que otra cosa".

Pero la crítica política requería de una voz política, no técnica, y eso es lo que ha motivado la comparecencia improvisada, que Moncloa ha anunciado pocos minutos después, del ministro del ramo, Salvador Illa, para anunciar una inyección de 200 millones de euros más para las Comunidades Autónomas para comprar material sanitario. Una comparecencia que Illa aprovechó para negar la acusación de Díaz Ayuso a preguntas de LD.

"Nosotros hemos mandado hoy mismo a Madrid 324.000 mascarillas, hemos mandado 245.000 mascarillas a Andalucía y a otras comunidades autónomas conforme se nos ha ido pidiendo. No hay requisación de material", ha dicho tajante el ministro de Sanidad sin aludir directamente a Díaz Ayuso, pero dejando clara una crítica velada. "Yo no voy a entrar en ningún tipo de discusión pública con ningún representante político. Ésta es la tarea que se nos ha encomendado por parte del presidente del Gobierno tras haber puesto en marcha un real decreto histórico de movilización de recursos".

La crítica implícita a Ayuso no quiso hacerse de forma expresar para no alimentar aún más los enfrentamientos pero, en privado, hay un malestar notable en el palacio de la Moncloa con una presidenta madrileña con la que se ha mantenido desde el principio una "excelente coordinación". De hecho, según revelan fuentes de Moncloa a LD, Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso se reunieron al principio de la emergencia sanitaria para coordinar el cierre de los colegios madrileños justo antes de la declaración del estado de alarma. El Gobierno intenta ahora cerrar la polémica pero consciente de que se ha roto con la confianza y colaboración absoluta desde el principio de esta emergencia sanitaria.