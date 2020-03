Tras denunciar este jueves en esRadio que "no llega el material sanitario por parte del Gobierno" y que está "retenido en aduanas", la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha explicado este viernes que van a empezar a buscar material sanitario por su cuenta o a fabricarlo en la región.

"La gente tiene que saber que yo no puedo comprar por mi cuenta, no podemos hacer las compras como antaño se hacía. Ahora hay un mando único, más desde que está el estado de alarma, pero si me dice el Ministerio que no hace falta y que no es verdad, lo que voy a intentar a partir de este momento es buscarlo y fabricarlo en la Comunidad de Madrid", ha sentenciado la dirigente madrileña en una entrevista en Antena 3 después de que este jueves el Gobierno negara retener material en aduanas y la acusara de iniciar enfrentamientos.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha negado estos enfrentamientos y ha insistido en que lo importante es "salvar vidas", rechazando que esté entrando "guerras con nadie".

"Cuello de botella"

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha pedido también que "no centralicen" la compra de este material "porque antes no lo estaba" y lo que se ha visto es que este método se convierte en un "cuello de botella".

Díaz Ayuso ha explicado que en las últimas 48 horas tan sólo les han llegado 52.000 mascarillas. Un material insuficiente ya que tan solo en el hospital madrileño de La Paz se consumen al día 36.000.

Según los cálculos realizados por la Comunidad de Madrid y que este jueves le trasladaron al Gobierno en una carta "nosotros hemos estipulado que necesitamos 13 millones para estos próximos 20 días", ha apuntado Ayuso.

"Hace falta material"

Ayuso ha insistido en que, pese a las declaraciones de este jueves del ministro de Sanidad, Salvador Illa, "sí hace falta material en la Comunidad". Especialmente, tal y como explicó en esRadio, aquel que sirve para convertir las camas normales en UCI.

"Si es verdad que ellos no bloquean nada, eso es que tengo luz verde para empezar a fabricar material desde Madrid, así que nos vamos a poner a todo tren y a no hacer otra cosa que fabricar material para proteger al personal sanitario, ya que están diciendo que nadie lo va a impedir", ha insistido.