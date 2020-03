Incertidumbre, miedo y ansiedad. Si está leyendo esto seguramente se identifique con estas emociones durante su confinamiento. Es normal. No sabemos cuándo va a terminar, ni cómo. Sin embargo, siempre que las podamos manejar, también pueden suponer un aprendizaje.

Desde Bansó Psicoterapia, Marta Touza Sacristán, nos cuenta que "la ansiedad es la patologización del miedo: una emoción que es necesaria mientras no nos paralice, porque es adaptativa". De hecho, insiste en una cuestión importante: "Si no tuviéramos miedo, no respetaríamos un estado de alarma, no valoraríamos riesgos". Seríamos, en definitiva, menos responsables con la situación que estamos viviendo.

Nos enfrentamos al virus y a nosotros mismos

Susana Simón Paúl, también desde Bansó, pone sobre la mesa que "quizá no nos estamos enfrentando sólo al virus, sino a nosotros mismos". Para algunos, esta situación les estará obligando a enfrentarse a la soledad. En este punto, todos los profesionales consultados por esRadio coinciden en que "es muy importante llamar. Hacer uso de la tecnología de la que disponemos" para poder estar cerca de nuestros seres queridos.

Para otros, supone pasar más tiempo en pareja; otra de las cuestiones que más se están demandando estos días. Touza Sacristán, especialista en relaciones de pareja, propone "buscar espacio para pasar parte del tiempo juntos y otra parte, separados. Podemos leer un libro, hablar con nuestros amigos por Skype; buscar esa parte individual tan necesaria que también oxigena a la pareja".

Para las familias con hijos tampoco está siendo fácil. Es necesario buscar actividades conjuntas pero también respetar el espacio personal, sobre todo en los adolescentes. Helena Arroyo Fajardo, especialista en este campo, cree que también "es necesario aprovechar para pasar tiempo juntos intentando hablar de otros temas que no sean el coronavirus"

Los sanitarios van a necesitar atención psicológica

La AVT ha puesto sus profesionales al servicio de los ciudadanos, y gabinetes como el Centro TAP ofrecen estos días atención psicológica gratuita. Desde este centro, Patricia Gutiérrez incide en que "los profesionales sanitarios están sometidos a una situación de alto estrés" en la que se ven obligados a tomar decisiones tan difíciles como priorizar pacientes.

Considera fundamental "que cuenten con apoyo psicológico tanto ahora, como después de la crisis". Cree que "va a ser un colectivo que va a necesitar mucho apoyo en este sentido".

Probablemente, después del estado estado de alarma, nuestra vuelta a la normalidad, necesite un proceso adaptativo. Saldremos de ésta, pero lo haremos con una carga emocional compleja y tendremos que enfrentarnos a una situación económica del país también muy complicada. Aquí es donde se va a necesitar, vaticinan los profesionales, el grueso de la atención psicológica. Aconsejan "volver a la vida normal de forma paulatina. No darnos un atracón de emociones. Aprovechar lo aprendido en estas semanas de reclusión para poder retomar nuestra vida poco a poco".

Cómo afrontar el duelo de un fallecido por Coronavirus

La situación es aún más dolorosa para las personas que se enfrentan a la pérdida de un ser querido por el Coronavirus. Si bien todo duelo es difícil, en este caso se añade la característica especial de no poder despedirse, ni velarlo. Los profesionales consultados aportan algunas herramientas para poder sobrellevarlo: