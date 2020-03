Localizan una rave en Madrid mientras aumenta el número de detenidos por saltarse el confinamiento

El número de detenidos por incumplir la restricción de movimientos impuesta por el estado de alarma que ha provocado la pandemia de coronavirus no para de crecer. Así lo han explicado este viernes los directores adjuntos operativos (DAO) tanto de la Policía Nacional (comisario principal José Ángel González) como de la Guardia Civil (teniente general Laurentino Ceña) durante su rueda de prensa diaria en el Palacio de la Moncloa.

Durante la jornada del jueves se produjeron un total de 75 arrestos por los cuerpos policiales estatales (de los que 55 fueron realizados por la Policía y 20 por el Instituto Armado). Una cifra superior a la que se había dado el miércoles, cuando fueron detenidas 60 personas. Desde el inicio del estado de alarma, han sido un total de 223 las personas arrestadas. A esta cifra habría que sumar las realizadas por las policías autonómicas y locales.

Una muestra de que todavía hay personas que no están concienciadas y optan por saltarse las restricciones de movimientos aconteció durante la jornada de ayer en Madrid. Los helicópteros de la Policía Nacional localizaron una rave o fiesta ilegal que se estaban realizando en un lugar de difícil acceso, por lo que avisó a patrullas terrestres para que se personasen en el lugar de los hechos y se multase a todos los participantes.

Fuentes policiales han explicado que el evento se estaba desarrollando en la discoteca de un hotel de Leganés. Cuando las patrullas llegaron al local se encontraron con restos de comida caliente, vasos de bebida aún con hielos en su interior, un fuerte olor a tabaco y más de 20 gramos de cocaína (colocados en tres bandejas y lista para consumir), además de recipientes para el almacenamiento de drogas líquidas.

No se pueden hacer viajes de fin de semana

El comisario principal José Ángel González ha recordado que "no se puede viajar" en estos días por carretera si no se cumple alguno de los requisitos excepcionales que recoge el decreto que determina el Estado de Alarma del país y que, por tanto, los ciudadanos no deberían abandonar este fin de semana sus casas para trasladarse a sus segundas residencias, algo que ya provocó ayer jueves aglomeraciones en carreteras de algunas ciudades, como fue el caso de Bilbao.

Por ello, ha anunciado que van a trabajar junto a las policías locales para "potenciar la vigilancia" en las salidas de las ciudades, no sólo por carreteras, sino también en aeropuertos, estaciones de tren y terminales de autobuses. González ha hecho un llamamiento a la población para que recuerde que en estas instalaciones también se "deben cumplir las normas" que establece el decreto, tanto en materia de uso del transporte, como de higiene y distancia de seguridad.

También la Guardia Civil va a aumentar sus patrullas en vías interurbanas para evitar estos movimientos durante el fin de semana. El teniente general Laurentino Ceña ha explicado que durante estos días se van a aumentar los 15.000 puntos de control que se están realizando con el "objetivo de disuadir a los ciudadanos de que usen vehículo sólo en los casos especialmente autorizados".