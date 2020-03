Los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid necesitan 200.000 mascarillas diarias para luchar contra el coronavirus y el Gobierno de Pedro Sánchez entregó este jueves poco más de 50.000 mascarillas. Según las fuentes regionales consultadas por Libertad Digital, "Madrid se quedará sin stock en tres días si no recibe más mascarillas".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, denunciaba este jueves en una entrevista a Es La Mañana de Federico que no llegaba "el material sanitario por parte del Gobierno" para hacer frente a la crisis del coronavirus: "Desde que estamos en el estado de alarma, nosotros como comunidad no podemos comprar material y tenemos retenido en las aduanas material de todo tipo".

"El más preocupante: el que nos sirve para convertir las camas normales en camas UCI y todo el material sanitario de mascarillas, gafas... está retenido en aduanas y requisado por el Gobierno". Nosotros teníamos encargos y nos están diciendo que está en las aduanas", añadía.

Las mismas fuentes consultadas por este diario apuntan que "coincidiendo con la entrevista casualmente llegaban 54.000 mascarillas a la Consejería de Sanidad de Madrid. No obstante, esta cantidad es insuficiente. Sólo el Hospital de la Paz necesita más de 30.000 mascarillas diarias". En Madrid, los últimos datos cifraban en 6.777 los infectados y en 498 muertos los fallecidos por la pandemia del coronavirus.

De hecho, la presidenta madrileña solicitaba este mismo jueves por carta al Gobierno de Sánchez cerca de 14 millones de mascarillas, 254.000 batas desechables, 64.000 monos impermeables, 60.000 gafas de proteccio.000 cajas de guantes, 2.000 trajes 3-B, 65.000 calzas altas, 586 respiradores, 315 monitores y 223 camas. La Comunidad de Madrid espera recibir más mascarillas en las próximas horas, no se descarta que este mismo viernes.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, también respaldaba la petición de Ayuso: "Por favor, envíen material, estamos al límite. Necesitamos ese material para los héroes que salen a trabajar para que los demás nos quedemos en casa. No podemos esperar un minuto más porque cada minuto salva vidas".

Tras la denuncia de confiscación del material sanitario, desde el Ministerio de Sanidad contestaban a Isabel Díaz Ayuso. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, afirmaba: "Nosotros hemos mandado hoy mismo a Madrid 324.000 mascarillas No hay requisa de material".

Por su parte, el Director de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, aseguraba: "No es mi área de competencia pero me consta que el Ministerio no está bloqueando material de ningún tipo en ningún lugar. Lo que sí que está haciendo el Ministerio es identificar qué hay y dónde únicamente".

La colaboración de la CAM con el Gobierno

Isabel Díaz Ayuso explicaba también en la entrevista a Es La Mañana de Federico que, tras el decreto del estado de alarma, "nosotros no podemos dotarnos de material por nuestra cuenta" y que "no sabe" la razón por la cual el Ejecutivo no se lo hace llegar a la Comunidad de Madrid. "La colaboración, por nuestra parte, es toda la del mundo y la lealtad tiene que estar por encima de todo y resolverlo como un solo país". "No quiero ningún problema político", aseveraba, "pero necesitamos el material".

La presidenta regional recordaba, además, que ella ya alertó al Gobierno antes de que tomara las primeras medidas de que los casos se estaban multiplicando exponencialmente, y volvía a mostrar su preocupación por la "población vulnerable", especialmente por las personas mayores.