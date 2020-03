Preocupación en Moncloa por el impacto internacional de la "desleal" campaña de Torra y "sus satélites"

A la preocupación sanitaria urgente y económica en lo importante se le suma ahora un tercer flanco al Gobierno que, según reconocen fuentes de Moncloa a LD, "nos va a suponer un problema" la campaña internacional del presidente catalán, Quim Torra, solicitando un cierre "total" de España. Al Ejecutivo no sorprende "la absoluta deslealtad" del president en su entrevista anoche en la cadena británica BBC ni las actuaciones encaminadas a erosionar y cuestionar las acciones de España en el exterior porque "llueve sobre mojado".

Pero sí preocupa el impacto que pudieran tener estas actuaciones en términos de presión internacional hacia España, que ya se sitúa como tercer país en número de afectados. "La batalla de la opinión pública es importante", sobre todo en un contexto de crisis financiera como el que se avecina en el que "la confianza juega un papel fundamental". Y es en el terreno de la confianza donde según Moncloa está actuando el presidente catalán y "sus satélites".

Uno de los ejemplos tuvo lugar este jueves por la noche. El Gobierno recibió una carta de un grupo de científicos catalanes pidiendo el confinamiento "total" en línea con los expresado por el president, y que según el Ejecutivo supondría un auténtico "apocalípsis financiero" para nuestro país que se vería abocado a la ruina y sin capacidad para atender a muchas familias en situación de extrema vulnerabilidad.

Ofensiva ministerial: Illa, Robles, Marlaska...

"De ninguna manera nos planteamos hacer lo mismo que en China", rechazan tajantes estas fuentes en relación a las medidas extremas adoptadas en el régimen comunista chino, donde se ha prohibido ir a trabajar, los supermercados están cerrados y son funcionarios del Gobierno quienes reparten a domicilio la comida a la ciudadanía. Un rechazo a estas medidas que también verbalizó el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en su comparecencia ante los medios. "España ha tomado medidas muy drásticas... son las más duras de la UE. Si se cumplen bien, a criterio de nuestros expertos, servirán para frenar al virus". E insistió en que "nuestro punto de vista es cumplir con las medidas actuales que creemos que son las adecuadas. Van a venir días muy duros y hay que cumplir las medidas".

Una respuesta velada a Torra sin entrar en la confrontación directa cuyo papel estaba reservado a los ministros de Defensa e Interior, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska. "Ha demostrado que no tiene ninguna altura como responsable político y está faltando a la verdad, es una falsedad absoluta", denunció Robles en su papel de poli malo en una entrevista en RNE sobre las medidas ‘parciales’ denunciadas por Torra. "Por suerte la ciudadanía en Cataluña está muy por delante del señor Torra".

Una denuncia que se tornó en reproche en boca del titular de Interior: "Lo que solicito de todos los representantes públicos es el mínimo de lealtad institucional, hay determinadas instituciones que no lo conjugan, lo siento mucho...". Una ofensiva gubernamental contra Torra que persigue minimizar los daños de esta campaña de Torra fuera de nuestras fronteras.

Torra internacionaliza su batalla contra el Gobierno

Con el ánimo de seguir presionando al Gobierno, el presidente catalán, Quim Torra, ha optado por dar un paso más en su particular batalla contra Pedro Sánchez y esta mañana ha enviado una carta a los máximos dirigentes de la UE, en la que se queja de que el Gobierno central no está atendiendo a su petición de "confinamiento total" de toda Cataluña para frenar la evolución de la pandemia. En la misiva, que ha enviado al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen e incluso al presidente del Parlamento Europeo, David Sasoli, entre otros, Torra viene a acusar a Sánchez de no adoptar medidas más drásticas para frenar el contagio.

Aprovecha para insistir en que solo con un aislamiento total se podrá controlar la transmisión del virus. "Hace una semana que venimos pidiendo no un confinamiento, sino el confinamiento total de la población, y ésta diferencia es esencial. Estamos optando por una posición radical pero es la misma que han tomado los países que han salido de esto", ha dicho Torra este viernes una entrevista en Cataluña Radio donde además lamentaba que sin competencias, él no puede tomar las riendas: "Yo no puedo ofrecer seguridad jurídica".

En estas cartas, a las que ha tenido acceso Libertad Digital, Torra presume de que su Ejecutivo autonómico sí es partidario de poner en marcha una serie de medidas que están en consonancia con lo que dicta la Organización Mundial de la Salud y que, sin embargo, resalta, el Gobierno no quiere aplicar de momento. Estas medidas apuntan a un confinamiento total y obligatoria, incluyendo la paralización productiva de todas las empresas.

"La lucha contra este virus requiere un compromiso total de todos los niveles de gobierno. A este respecto, yo he solicitado al Gobierno de Pedro Sánchez que adopte una serie de medidas seguiendo rigurosamente las recomendaciones de la OMS", señala en la carta en la que adjunta su propio plan de confinamiento, elaborado por varios expertos 'Memoria Justificativa del Confinamiento' donde alega "la necesidad de actuar rápido para mitigar lo que se está convirtiendo en una evolución descontrolada de la enfermedad".