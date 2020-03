Torra expande en la BBC las mentiras separatistas sobre el coronavirus en España

Quim Torra sigue confinado pero no para de extender la consigna de que "España nos mata", versión radical y actualizada al hilo del coronavirus del "España nos roba". El presidente de la Generalidad y sus consejeros, tanto de Junts per Catalunya (JxCat) como de ERC, insisten cada día al Gobierno en la petición del cierre absoluto de la región y un confinamiento más riguroso de la población y responsabilizan al presidente Pedro Sánchez del aumento de los contagios en Cataluña.

Según la tesis que difunde la Generalidad, el Gobierno no está haciendo nada por detener la pandemia y ni siquiera ha decretado el confinamiento de la ciudadanía. Y así lo dijo ayer Torra en la televisión pública inglesa, la BBC. La entrevistadora puso en duda las afirmaciones del presidente regional de Cataluña, pero eso no fue óbice para que Torra insistiera en esa mentira y en la de que el Ejecutivo ha retirado todas competencias de la administración autonómica para hacer frente a la emergencia sanitaria.

#President @QuimTorraiPla a @BBCWorld: "Els experts i científics que ens aconsellen diuen que la millor manera de frenar el #coronavirus és amb confinament domiciliari però el govern espanyol diu que no cal" pic.twitter.com/VD6QXddQlR — Govern. Generalitat (@govern) March 19, 2020

"No podemos ayudar y proteger a nuestra gente" y "el coronavirus sólo se puede detener si realmente confinamos a la gente en sus casas" manifestó el dirigente separatista, quien además achacó al Gobierno la posibilidad de que el sistema sanitario colapse en Cataluña.

La Generalidad ofrece información confusa sobre el coronavirus en la región. La consejera de Salud, Alba Vergés, comparece cada día en rueda de prensa pero nunca aporta cifras actualizadas ni datos concretos sobre la situación en Igualada. Se limita a lanzar acusaciones y a pedir responsabilidades al Gobierno, al igual que la consejera portavoz, Meritxell Budó, y el consejero de Interior, Miquel Buch.

El gobierno catalán exige además que se cierren los puertos y aeropuertos y se ha mostrado sumamente crítico con la presencia de la Unidad Militar de Emergencias en el puerto y en aeropuerto de Barcelona, donde desinfectaron las instalaciones bajo la atenta observación de Mossos d'Esquadra.

El separatismo se ha lanzado en bloque a una campaña propagandística para responsabilizar al Estado de las muertes en Cataluña y de la precaria situación de la sanidad pública en la comunidad, a pesar de que fueron gobiernos nacionalistas lo que practicaron los mayores recortes y se vieron envueltos en escándalos como el de las prótesis caducadas.

Margarita Robles: "Faltó a la verdad"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reprochado en RNE este viernes a Quim Torra que use una entrevista en la BBC para "faltar a la verdad" y criticar las medidas del Gobierno en la crisis del coronavirus y le ha avisado de que "no vale todo" porque el Covid-19 es un virus que "no distingue de territorios".

"Esta es una emergencia sanitaria que no distingue territorios. El Estado y el Gobierno tienen la obligación velar por la salud de todos los ciudadanos estén donde estén", ha sostenido Robles en declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, después de que las Fuerzas Armadas acudieran este jueves a desinfectar el aeropuerto de El Prat y el puerto de Barcelona.