"No acepto que Sánchez señale a Madrid como la apestada". Así de rotunda se mostró la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en las redes sociales tras escuchar el discurso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este sábado por la noche en televisión.

Para la dirigente regional, el líder del Ejecutivo realizó un "mitin televisivo" en el que "no ha dicho ni propuesto absolutamente nada" para hacer frente al coronavirus que no se esté haciendo ya en la Comunidad de Madrid.

Sánchez no ha dicho ni propuesto absolutamente nada que no se esté haciendo en Madrid. Así que no acepto que la señale como la apestada en su mitin televisivo.

En su comparecencia desde La Moncloa y sin mentarla directamente, Sánchez ha asegurado que el "deber" de todos los responsables públicos es "mantener la unidad" y ha dicho que no hay que "flagelarse" con las "carencias" que hayan podido detectarse en la coordinación entre administraciones.

Pero la crítica de Ayuso no ha sido la única que ha recibido Sánchez tras su comparecencia. Pablo Casado ha preferido no hacer comentarios y pedía que se garantizara la protección de los sanitarios.

Pero desde Génova, el número dos del PP, Teodoro García Egea, sí que ha compartido el mensaje de la presidenta regional y ha asegurado que el presidente del Gobierno "muestra que no está a la altura de la España de los balcones. Se esfuerza criticando a las administraciones gobernadas por el PP y deja sin respuesta a los miles de sanitarios que reclaman mascarillas, respiradores y protección". Mientras que la portavoz popular, Cayetana Álvarez de Toledo, lo ha calificado de "incomparecencia".

Otros como la número tres de la formación, Ana Beltrán, también han acusado al presidente del Gobierno de "no aportar nada". "¿Qué ha aportado la intervención de Pedro Sánchez? Los españoles no quieren mítines, piden soluciones ya. Nuestros profesionales sanitarios requieren mascarillas, respiradores, material UCI... llevan días reclamando test masivos", aseguraba el vicesecretario de comunicación, Pablo Montesinos.

Comparecencia eterna de Sánchez para no aportar nada.

¿Y por qué no habla de cuándo llegan respiradores? ¿Y por qué no habla de cuándo empiezan los tests masivos?

Yo, me, mí, conmigo. ¡¡ Esto no salva vidas!!