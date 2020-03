Presidentes autonómicos piden a Sánchez medidas más restrictivas: "Si hemos decidido parar, paremos"

"Si paramos, paramos de verdad y no a medias". Esta idea, planteada por el líder andaluz, Juanma Moreno, a Pedro Sánchez, ha sido una de las peticiones que varios dirigentes autonómicos han trasladado al presidente del Gobierno durante la videoconferencia que han realizado este domingo.

Dirigentes regionales como Moreno; el presidente murciano, Fernando López Miras; el catalán, Quim Torra, o el barón castellanomanchego, Emiliano García Page, han reclamado que cese cualquier tipo de actividad que "no sea esencial para el abastecimiento y la supervivencia".

Y una vez más, los presidentes autonómicos han trasladado a Sánchez la imperiosa necesidad de material sanitario. La Comunidad de Madrid o Galicia han avanzado incluso que comenzarán a conseguirlo por su cuenta.

"Si hemos decidido parar, paremos"

El presidente andaluz, Juanma Moreno, en una rueda de prensa que ha ofrecido tras hablar con el presidente del Gobierno, ha asegurado que Sánchez no les ha trasladado que se vayan a aplicar en estos momentos medidas más restrictivas, algo que él sí que considera necesario: "Yo sí que sería partidario de que si hemos decidido parar, paremos", ha sentenciado.

Entre otras cosas, Moreno ha pedido el cierre de puertos y aeropuertos salvo para las mercancías. También, un control mayor de Gibraltar, aislar las zonas más afectadas como Madrid y parar la economía al completo.

Por su parte, el presidente murciano, Fernando López Miras, ha ordenado este domingo el cierre de toda actividad económica no esencial en la comunidad. En rueda de prensa tras la reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno, ha afirmado que no está dispuesto a asumir más muertes si son evitables: "Prefiero el desgaste económico, que lo habrá, antes que la pérdida de vidas humanas".

Por ello, ha "decidido ordenar el cese de todas aquellas actividades que no sean esenciales para la subsistencia y el abastecimiento de la población. El cierre no afectará a sectores como los transportes de mercancías, la alimentación, las farmacias y las industrias agroalimentarias o energéticas. También se consideran servicios esenciales las gasolineras, las aseguradoras y los bancos, las oficinas de correos y los medios de comunicación.La medida que les anuncio ha sido ya firmada y será enviada en los próximos minutos, en virtud del artículo 4.3, al Ministerio de Sanidad", ha aseverado. "Exijo que sea ejecutada por la autoridad competente o, en su caso, ratificada para que la Comunidad Autónoma pueda ejecutarla".

"Ahora es el momento de dar un nuevo paso en el estado de alarma. Un nuevo paso que resulta prudente y necesario", ha asegurado el presidente de Murcia antes de expresar su convencimiento de que el Estado adoptará una medida similar para toda España en unos días.

Y no solo desde el PP se han hecho peticiones al Gobierno. El socialista Emiliano Gacía Page que ha pedido endurecer el confinamiento y comprar test rápidos. El presidente de Castilla La Mancha ha exigido a Sánchez que "reflexione" sobre si hay que endurecer las restricciones en relación al confinamiento decretado para frenar los contagios así como la movilidad de las personas, al menos, en determinadas áreas.

El dirigente socialista, también se ha sumado a las peticiones de incrementar el reparto de material sanitario para los profesionales proponiendo que Sanidad autorice a cada comunidad poder adquirir por su cuenta este material y que el trámite pueda ser más ágil. En este sentido, Page ha pedido la compra de "todos los test rápidos que sean posibles", así como respiradores, ambos clave en esta lucha contra la pandemia.

Torra: "Hay que elegir entre la economía o la vida"

El dirigente separatista Quim Torra, que también ha comparecido tras la videoconferencia, ha revelado eso sí que Pedro Sánchez "se ha mostrado abierto a pensar en un confinamiento total y un endurecimiento mayor del estado de alarma".

Pero hasta entonces, el presidente catalán se ha mostrado muy crítico con el Gobierno por no avanzar medidas más drásticas: "Hay que actuar sin esperar un desastre anunciado", ha aseverado aunque ha dicho que ahora es tiempo de dejar a un lado los reproches. Reproches que, por cierto, él tampoco ha recibido por ir por libre estas semanas internacionalizando, incluso, su presión al Gobierno. "Nadie me ha reprochado nada, la situación es muy grave, hemos mantenido un tono constructivo", ha afirmado.

El dirigente separatista ha asegurado que él "no se opone al estado de alarma sino a la forma que ha empleado el Estado" e incluso, que es el primero que "pediré ayuda militar si hace falta. Pero no sirve de nada que vengan a hacer actuaciones de desinfección si mañana no tomamos otras medidas".

Galicia y Madrid buscarán material por su cuenta

Por su parte, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido en que todos los presidentes han mostrado en esta videoconferencia su "lealtad" hacia el Ejecutivo, pero también se ha reafirmado en que Galicia, como el resto de comunidades, tiene "unas necesidades imperiosas de material". "A Galicia apenas ha llegado nada tras decretarse el estado de alarma. Los profesionales sanitarios están haciendo un buen trabajo, pero hay que ser realistas. Tenemos necesidades imperiosas de material sanitario de todo tipo, de protección, respiradores, material para UCI y otros de hospitalización, y test", ha concretado Feijóo en una comparecencia telemática desde Santiago.

Por ello, y tras comprobar que "la cadena de suministro" del Gobierno central no estaba funcionando, desde el Ejecutivo gallego se ha intentado seguir con sus compras y "a partir del martes" esperan recibir 8 millones de mascarillas. También tratan de conseguir por su cuenta 134 ventiladores.

En esta misma línea, la madrileña Isabel Díaz Ayuso ya ha anunciado que cuenta con dos aviones para traer material para combatir el coronavirus desde China a la autonomía, y que el primero lo hará en las próximas 48 horas.

Por su parte, el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha trasladado al presidente del Gobierno central su "disposición total a la colaboración" pero también ha preguntado al Ejecutivo cuándo recibirá su comunidad los test rápidos y cuántos se les facilitará.