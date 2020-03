Denuncian al delegado del Gobierno en Madrid por "autorizar" la marcha del 8-M en plena crisis del coronavirus

El delegado del Gobierno en Madrid del PSOE, José Manuel Franco, ha sido denunciado en los Juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla de Madrid por "autorizar" la multitudinaria marcha del 8-M en la capital en plena crisis del coronavirus.

En la denuncia presentada por Manos Limpias, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, se imputa al dirigente socialista un supuesto delito de imprudencia grave a la salud, por "haber puesto en grave riesgo la salud de los residentes en la Comunidad de Madrid y de otras Comunidades Autónomas, al autorizar la manifestación celebrada en Madrid el día 8 de marzo de 2020, con motivo del Día Internacional de la Mujer".

Según recoge la denuncia, "el día 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer, se celebró en pleno centro de Madrid, una manifestación multitudinaria, con asistencia de miles de personas de otras Comunidades Autónoma. La manifestación fue alentada no solo por los medios de comunicación, sino también por el Gobierno de la Nación, con asistencia de varios miembros del Ejecutivo".

"Ya había voces autorizadas", recuerda, "de responsables de Sanidad de las Comunidades Autónomas, como la de Madrid que en la reunión con el ministro de Sanidad, que alertaron con restringir las multitudes, como la del domingo día 8. El Servicio de Salud Vasco y la Comunidad de Madrid pidieron medidas más drásticas y empezaron unilateralmente a adoptar medidas para contener la expansión".

El escrito destaca que "el día anterior a la manifestación, la región rozaba ya los 200 casos de los 430 que había en todo el territorio. A pesar de ello el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad insistió en no suspender el 8 de Marzo. Un informe del Centro Europeo para el Control y Prevención de enfermedades de la U.E. desaconsejó permitir multitudes. Ese informe era conocido por los responsables de la manifestación. La OMS alertó antes del 8 de Marzo del riego de concentraciones. En declaraciones del ministro Pedro Duque, el Gobierno ya conocía desde el 02 de febrero el primer caso en España".

"Los hechos evidencian de una manera clara, rotonda, determinante y sin ningún tipo de duda, que de no haber celebrado la manifestación del Día 8 de marzo la espiral de contagio fundamentalmente en la Comunidad de Madrid", no se hubiera producido, "no admite la más mínima controversia". "Un porcentaje más que significativo de contagio deviene de personas que participaron en la manifestación del 8 de marzo", concluye.

El delito denunciado

Los denunciantes consideran que el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, podría haber cometido un delito de imprudencia grave a la salud tipificado en el artículo 147 del Código Penal: "El que por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o y su salud física o mental, será castigado como reo del delito de lesiones con la pena de prisión de tres meses a tres años o multa de seis a doce meses, siempre que la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa tratamiento médico o quirúrgico".

Los denunciantes también mencionan que los hechos podrían encajar a su vez en el artículo 152 del Código Penal: "El que por imprudencia grave causase alguna de las lesiones previstas en los artículos anteriores será castigado, en atención al riesgo creado y el resultado producido".