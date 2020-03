Todo empezó cuando la declaración del estado de alarma el pasado 12 de marzo obligó a realizar la primera rueda de prensa telemática del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien respondería a las preguntas que los periodistas enviarían a un chat creado a tal efecto, Chat Preguntas SEC, gestionado desde la Secretaría de Estado de Comunicación, que dirige Miguel Ángel Oliver.

Un foro que en pocos días pasó de la treintena de medios de comunicación "habituales" que acuden de forma frecuente al Palacio de la Moncloa y cubren la actividad del Gobierno, a más de 220 medios de comunicación especializados nacionales e internacionales como Diario Médico, Redacción Médica, Consalud.es, IM Médico e IM Farmacias, Vértigo Político, TV Azteca, Datadista, Business Insider España o maldita.es.

En total: 217 periodistas en los que se difuminaban los periodistas políticos habituales, obligados a desvelar con antelación sus preguntas, por un formato encorsetado y alejado al empleado por otros partidos como Ciudadanos o el PP que permitían las preguntas en directo de los informadores. Formato ya empleado por al vicepresidenta primera, Carmen Calvo, en un breafing por videoconferencia creado el mismo día del estado de alarma al término del Consejo de Ministros y en el que los periodistas pudieron formular, uno a uno, preguntas a la número dos del Gobierno.

El malestar de la prensa por la evidencia de que el Gobierno no quiera un formato que aporte menos control previo se coronó pocos días después con la inclusión de "preguntas ciudadanas" o de "preguntas en redes" que el secretario de estado Oliver no concretó cuál era el canal de recepción de esos mensajes pero en las cuales no se incluía ninguna de las preguntas políticas que se vertían desde media hora antes de las comparecencias de los ministros delegados del estado de alarma, Sanidad, Interior, Defensa y Transportes, y que se podían preparar a conciencia desde la SEC. Algo que demostró el propio presidente Sánchez en una de sus primeras comparecencias leyendo las respuestas a las preguntas escritas en un papel.

Doce preguntas vetadas

Pero el punto álgido en la cuarentena a la libertad de prensa llegó el pasado sábado cuando desde el Gobierno vetaron todas las preguntas relacionadas con la prórroga del estado de alarma para no ‘quemar’ el anuncio que al día siguiente domingo le haría Sánchez a los presidentes autonómicos por videoconferencia. Doce preguntas de EsRadio/Libertad Digital, Antena 3, 20 minutos, ABC, El Confidencial, RNE, La Sexta, InfoLibre, El Independiente,Cadena Cope, Diario 16, Vértigo Político, que se ignoraron de forma deliberada como bien demostraron las peticiones sin respuesta a que se formularán la pregunta coincidente de la mayoría de los periodistas.

La respuesta se confirmó en la mañana del domingo tras el anuncio al presidente del Gobierno, lo cual motivó diversas quejas de los informadores hacia la Secretaría de Estado que encontraron su respuesta en la tarde de este lunes. El Palacio de la Moncloa ha hecho público un informe sobre la gestión informativa de la crisis sanitaria en el que saca pecho de los pasos dados "para facilitar" la tarea de los 30 "periodistas habituales de Moncloa" que posteriormente se extiende a 217 informadores al ampliarse el sistema de selección de preguntas para las comparecencias de ministros delegados y miembros del Comité Técnico con Fernando Simón a la cabeza.

Según Moncloa, en los once días de estado de alarma, desde el 12 al 22 de marzo, ha habido un total de 22 comparecencias con 212 preguntas: 91 preguntas a los técnicos, 77 preguntas a los ministros y ministras que han comparecido estos días, y 44 turnos de preguntas a Pedro Sánchez en las seis ruedas de prensa telemáticas que ha protagonizado en este periodo. Para muestra, un botón: de las 44 preguntas a Pedro Sánchez que le han podido realizar los medios de comunicación al jefe del Ejecutivo, Libertad Digital no ha podido realizar ninguna pese a ser uno de los treinta medios habituales en Moncloa.

Por contra, sí han podido preguntas medios como elplural.com, Diario 16, medios internacionales como un diario alemán Deutschland Funk, o regionales catalanes como El Punt Avui, que ha podido preguntar en dos ocasiones, estando entre los medios que en más ocasiones han podido preguntar: la agencia EFE (en tres ocasiones), El Independiente (3), El País (2 veces), la Cadena SER (2), TV3 (2) y Finantial Times (2).

Los criterios de selección no son sólo el medio informativo sino también el contenido. Ante las informaciones sobre posibles más infectados en el Gobierno, como el caso probable de la vicepresidenta, Carmen Calvo, Libertad Digital formuló la misma preguntas en las últimas cuatro comparecencias del Gobierno los días martes 17 de marzo, jueves 19 de marzo, sábado 21 de marzo y domingo 22 de marzo, siendo formuladas tres para el presidente Pedro Sánchez y una para el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. No se formuló ninguna de las cuatro preguntas de Libertad Digital.

De hecho, este periódico sale en una sola ocasión en las 212 preguntas y 22 comparecencias del Gobierno que recogen las 28 páginas del informe de autobombo de la Secretaría de Comunicación de Moncloa. El día 20 de marzo, viernes, el informe recoge: "LIBERTAD DIGITAL: Ayer el vicepresidente Iglesias (dijo) que las medidas adoptadas no son el punto y final. ¿Quiere decir que a su juicio no son suficientes? ¿Cuánto y qué habría que emplear más recursos?". Esta pregunta nunca se formuló desde este medio de comunicación. La pregunta que formuló Libertad Digital se produjo el día anterior, jueves 19 de marzo, y fue la siguiente: "Al vicepresidente Iglesias: ¿Nos puede decir si hay algún miembro más del Gobierno infectado?". Ni se formuló ni, por tanto, se respondió. Sólo una muestra de la gestión comunicativa del Gobierno.