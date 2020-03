El comisariado de TVE apunta contra la monarquía en plena crisis del coronavirus

El comisariado de TVE apunta contra la monarquía. El programa Informe Semanal no pudo emitirse en su horario habitual en la noche del sábado debido a la larga duración de la comparecencia de Pedro Sánchez. TVE decidió posponerlo a la noche del domingo, también en horario de pico de audiencia, para no privar a los espectadores del punto de vista de la cadena pública sobre el escándalo de las fundaciones creadas por el rey emérito con fondos procedentes de presuntas comisiones ilegales.

Para la cadena pública, las investigaciones de la justicia suiza sobre los ingresos millonarios de una de las fundaciones creadas por el rey emérito (para TVE, simplemente "Juan Carlos") son "un duro golpe para la Corona por sus posibles repercusiones penales, y desde luego mediáticas, políticas e institucionales que pueden derrumbar su imagen y poner en peligro a la propia institución".

El reportaje hace un relato cronológico de los hechos, pero valora el comunicado de Felipe VI hecho público tras conocerse los mismos como se hace con las declaraciones de los presuntos delincuentes:

"El 12 de abril, ante notario (siempre según la Casa Real) Felipe VI afirma que ha enviado una carta a su padre en la que asegura…"

Para aquilatar las dimensiones del escándalo que estas revelaciones han producido, la pieza de TVE incluye imágenes de un edificio de Madrid en donde unos cuantos inquilinos (jóvenes en su mayoría) golpean cacerolas atendiendo a la convocatoria antimonárquica de Podemos, el partido del vicepresidente del Gobierno. El vídeo recoge claramente cómo uno de estos jóvenes grita "el Borbón, a prisión".

La voz en off de Informe semanal se refiere también a la abdicación del rey Juan Carlos, asegurando que "muchos vieron en ello un cortafuegos al progresivo deterioro de la Corona marcado por el capítulo de Botswana y el caso Nóos, que salpica a su hija Cristina y a su yerno, Iñaki Urdangarin".

El reportaje incluye las opiniones al respecto de Ignacio Escolar, director de un diario digital de izquierdas, que augura un grave perjuicio para la Monarquía puesto que con "un problema de reputación tan grande en la Jefatura del Estado, las consecuencias pueden ser imprevisibles. Tengo además la sensación de que las revelaciones sobre el rey Juan Carlos van a ir a peor (…) que no es descartable que el propio rey Juan Carlos tenga que responder ante los tribunales por su comportamiento. Y es bastante ingenuo pensar que algo así no va a tener un rechazo social importante, y que ese rechazo social no solo se va a focalizar en el rey emérito sino también en la propia institución monárquica".

La pieza recoge el apoyo de Pedro Sánchez a la Corona, pero también el rechazo de las fuerzas parlamentarias que apoyan al Gobierno y como muestra incluye una intervención parlamentaria del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, en la que denuncia las entregas de dinero de los "sátrapas saudíes (sic) a los reyes de España, ya sean pretéritos, eméritos o futuros".

En plena pandemia del coronavirus, e inmersos en este estado de alarma decretado por el Gobierno, Informe Semanal se plantea "si Felipe VI podrá evitar el contagio", una cuestión retórica a esas alturas del reportaje. La respuesta la ofrece de nuevo Ignacio Escolar, al afirmar que "lo que hace el rey emérito carga sobre toda la institución monárquica, no solo sobre su figura. Es evidente que con lo sabemos ya sobre su presunta fortuna (…) estamos claramente ante la mayor crisis de reputación de la institución monárquica en toda la historia democrática".

Y para que no queden dudas sobre contra quién va dirigido el reportaje, la voz en off concluye que "llueve sobre mojado y las nuevas informaciones empiezan a aproximarse al rey Felipe, que precisa un cordón sanitario, un aislamiento, para no contaminar la institución… si es que aún está a tiempo".