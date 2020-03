El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, se ha quejado en Es la Mañana de Federico de que se enteraran en la reunión con el presidente del Gobierno y el resto de presidente autonómicos de que tienen que asumir las competencias del Estado como que "tenemos que asumir la gestión de las residencias privadas en este estado de alarma a la carta".

Fernando López Miras firmó este domingo una orden que envió al Gobierno de Pedro Sánchez para exigir que cesen todas las actividades que no sean esenciales para asegurar el abastecimiento de la ciudadanía. "La decisión de la Región de Murcia está basada en los informes de la autoridad sanitaria que dicen que la única forma de acabar con más contagios es cesar toda actividad que no sea esencial", dice el presidente regional, pero asegura que, de momento "esperamos la respuesta por parte del Gobierno".

El Ministerio de Sanidad sí que dio respuesta este domingo y señaló que una orden de estas características sólo puede darla la autoridad competente, en este caso el departamento que dirige Salvador Illa, como autoridad delegada en virtud de la declaración del Estado de alarma. "Contestó Sanidad a partir de una noticia de un periódico. Nosotros sabemos que sólo la puede dictar el Ministerio de Illa, pero por eso estamos esperando a que nos dé respuesta para que se cese la actividad que pedimos", responde el presidente murciano.

"En la videoconferencia con el presidente Sánchez le propuse que procediese el cierre de toda actividad que no fuese esencial. Él lo rechazó y acudimos a la ley para que la aplique y estamos a la espera de que responda a ese informe", dice el presidente de Murcia.

"El estado de alarma debe contemplar medidas más eficaces para frenar lo antes posible la pandemia. No se puede dar el mando único a Sanidad y que a la Región de Murcia no le lleguen los test para el coronavirus", lamenta López Miras. "Tenemos las muestras en un banco pero no podemos hacer las pruebas porque no tenemos los test rápidos. Necesitamos 40.000 test de acción rápida y no tenemos ningún kit de test rápido. Los que no son de test rápido los hemos adquirido nosotros", añade.

"La situación -en los hospitales de Murcia- a día de hoy está controlada entre comillas porque cambia día a día, la situación ahora mismo no es de saturación, por eso creo que es importante tomar medidas ahora para evitar que lleguemos a esa saturación". "Quiero agradecer la inmensa labor que hace el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid", pero dice no quiere llegar a la situación que se está viviendo en la capital de España con los sanitarios trabajando 24 horas diarias.

"Ahora mismo estamos intentando poner todos los recursos para evitar la propagación de esta pandemia y cuando superemos esto será el momento de pedir responsabilidades", finaliza el presidente de Murcia, Fernando López Miras.