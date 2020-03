Los mensajes de odio en las redes sociales de los políticos y activistas del independentismo se han trasladado a la radio pública de la Generalidad, "Catalunya Ràdio", y a la organización Òmnium, que preside el golpista preso Jordi Cuixart. De los tuits incendiarios que animan a escupir a los militares se ha pasado a las "bromas" en programas pagados por todos los contribuyentes para crear un clima hostil contra el Ejército, que construye en Barcelona un albergue para personas sin hogar a petición de la alcaldesa Ada Colau, y desinfecta espacio como el puerto y el aeropuerto.

Uno de los programas supuestamente humorísticos de la emisora pública titulado "Alguna pregunta més" ha realizado una parodia de la participación del Ejercito en la crisis sanitaria en la que se afirma que "acabaremos con el virus y nos follaremos a la cabra". También se anima a los españoles a alistarse a las Fuerzas Armadas "aunque la batalla de hostiar a independentistas la hemos aparcado por unos días, pero volverá".

El corte emitido por la emisora también arremete contra la Familia Real, alude a la muerte del hermano del Rey emérito, a sus cuentas irregulares y a un accidente de caza de Froilán, todo ello con el fondo del Himno Nacional. "Vamos a usar (contra el virus) nuestra arma más mortífera, la escopeta de los Borbones que ha pasado de generación en generación, la misma con la que el Rey Juan Carlos se cargó a su hermano, o sea la que Froilán usó y que casi le costó perder un pie en la temible batalla de 'Gilipoll Valley'", se dice en el programa

"Buen trabajo soldados, la ayuda humanitaria ha sido repartida", asegura un supuesto Jefe del Estado Mayor. "¿Las mascarillas y los respiradores, señor?", pregunta un soldado. "No, estoy hablando de papel de váter. Ya está en la estantería del Mercadona", responde el mando en otro de los mezquinos "gags".

La productora de este programa, que también factura para TV3, pertenece al periodista Antoni Bassas, exlocutor de Catalunya Ràdio y uno de los propietarios del diario independentista Ara.

Por su parte, la organización Òmnium también se ha sumado a las críticas al Ejército con una campaña en las redes sociales basada en una imitación del humorista Eugenio que también trata a los militares de estúpidos y analfabetos y pide más sanitarios y menos soldados.

Estas parodias se producen después de que el presidente de la Generalidad cargara contra los militares el pasado domingo y dudara de la eficacia de su actuación: "No se trata de hacer salir militares. Si es necesario ya les pediremos ayuda, yo fue el primero en agradecer a los militares que nos vinieran a ayudar en la extinción del incendio en la comarca de Ribera de Ebro y si es necesario les pediremos ayuda, pero no para hacer actuaciones que finalmente acaban por no servir para nada. La prioridad ahora, la prioridad absoluta son los servicios sanitarios, los servicios de emergencias, los materiales de protección y escuchar la voz de los expertos que piden un confinamiento total", manifestó tras participar en la reunión del presidente Pedro Sánchez con los presidentes autonómicos.