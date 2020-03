La falta de material y el malestar interno dentro de las Fuerzas de Seguridad del Estado por cómo están teniendo que trabajar durante esta pandemia del coronavirus puede traer cola. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) han denunciado este miércoles ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social las graves carencias en medios de protección individual que padecen los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil.

La decisión se ha tomado "al comprobar que no se proporciona a los funcionarios medios profilácticos suficientes como mascarillas, guantes, geles desinfectantes o gafas o que se impide que utilicen aquellos obtenidos por su cuenta", según explican ambos colectivos en un comunicado, con el objetivo de que "un organismo oficial acredite esa exposición de alto riesgo, grave e inminente".

La asociación profesional de guardias civiles y el sindicato policial han adelantado que "no va a ser la única que adopten", puesto que ya "han iniciado los trámites para interponer una demanda en sede judicial, en el ámbito social, exigiendo que se ordene la compra y distribución efectiva y real de equipamientos de protección que eviten que los agentes y sus familias, como colectivo de alto riesgo, estén expuestos a un contagio sin las necesarias medidas profilácticas".

"Si no se soluciona esa situación, el SUP y AUGC demandarán de la autoridad judicial que depure las responsabilidades de los mandos que pongan a sus subordinados en riesgo por guardar equipamiento sin utilizarlo o evitar su uso. En la denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, SUP y AUGC dicen que ya hay "9.000 funcionarios de las Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Armadas contagiados", han añadido.

Sobre esa cifra de agentes y militares afectados por el coronavirus, ninguna de las dos organizaciones explica de dónde han salido esos datos. Tanto Policía Nacional como Guardia Civil reconocen datos de contagio mucho menores –no llegan a los 200 agentes- y el Ministerio de Defensa está ocultando desde el inicio de la crisis en número de militares que se han visto afectados. Además, esos 9.000 infectados son casi el 25 por ciento de los reconocidos por el Gobierno en todo el país.

Tanto SUP como AUGC han considerado que los contagios son "consecuencia directa de una exposición incidental a agentes biológicos contemplada en el Real Decreto 664/1997" y han exigido la "entrega inmediata de gafas de protección, mascarillas FPP2 y FPP3, guantes y buzos".