Once horas de un prolongado debate que se extendió hasta pasada las dos de la madrugada y tras el cual el Congreso aprobó este miércoles la prórroga del estado de alarma 15 días más, hasta el 11 de abril, por 321 votos a favor y 28 abstenciones (ERC, Bildu, BNG, JxCat y la CUP).

Pero la aparente unidad en la votación contrastó con los discursos de la sesión que escenificaron la ruptura que ha supuesto la crisis del coronavirus entre el Gobierno y la oposición. No sólo en relación a las fuerzas del centro derecha sino también con los socios del Gobierno, quien recibió críticas especialmente contundentes de ERC y PNV porque Pedro Sánchez ha llegado "tarde y mal" a esta crisis y eso se ha demostrado en la falta de material sanitario para hacer frente a la pandemia.

Sánchez pide "utilizar el bisturí"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intervino pasadas las 21:00 horas para justificar su actuación: "no ha habido ni un solo dia en que hayamos dejado de actuar". El jefe del Ejecutivo defendió no ir más allá del confinamiento como pidieron expresamente tres de sus socios, Podemos, ERC y PNV, y que motivó incluso la abstención de ERC, porque hay que optar por "un muy difícil equilibrio, un equilibrio delicado" en la "triple dimensión" de las medidas sociales, sanitarias y económicas.

Algo que describió gráficamente de esta forma: "A la hora de actuar es preciso utilizar el bisturí para no amputar ningún nervio de nuestro organismo social que comprometa al propio sostenimiento de la población confinada o la ulterior recuperación de esa misma población". Sánchez sostuvo que "no es fácil" pero también abogó por "mitigar las consecuencias económicas" y "reconstruir el país" protegiendo al tiempo "a toda la ciudadanía española".

El presidente del Gobierno solemnizó que estamos ante "un desafío de la humanidad" en el que "debemos ganar tiempo" e insistió especialmente en "ganar tiempo para encontrar medidas eficaces, para encontrar una vacuna y para, y esto es muy importante señorías, tratar olas futuras". No verbalizó ya, como hace unos días, la referencia temporal de un mes para el confinamiento. Terminó con un emplazamiento a todos los grupos de la oposición a la "unidad y lealtad": "Ahuyentemos cualquier pensamiento mezquino".

Echenique pide "medidas más restrictivas"

Un debate en el que se escenificó el alejamiento del Gobierno con sus socios, incluso entre los miembros de la coalición. El portavoz de Podemos, Pablo Echenique, advirtió en su intervención que "de ésta salimos pronto... o salimos juntos, o no salimos". Y lanzó una advertencia final a Sánchez a modo de petición: "siempre va a tener nuestro apoyo en esta crisis pero si el escenario va a peor, le pedimos que valore mayores niveles de restricción". Un confinamiento total que ya pidió estos días el vicepresidente, Pablo Iglesias, y al que se sumó Íñigo Errejón al reclamar "medidas más contentes" porque "esta situación nos ha sobrepasado, vamos tarde". Conjugaba en primera persona del plural para referirse a la segunda.

El PP pide a Sánchez que "no defraude una vez más"

Desde el PP, un Pablo Casado más rotundo y severo que en sus discursos de las últimas semanas, pero con "la mano tendida", se dirigió a Sánchez para decirle que "nuestro país no está para más mítines, ni para manuales de resistencia ni de autoayuda. Los españoles necesitan soluciones, no promesas. Certezas, no soflamas".

"Para salir de una crisis, un país necesita creer en quien lidera, necesita confiar en su gobierno. Y eso no está sucediendo. La confianza no se consigue con palabras, sino con solvencia. Sigue contando con nuestro apoyo pero no defraude a los españoles una vez más", así terminó Pablo Casado su discurso en el Pleno en el que acusó a Sánchez de no haber sido leales, algo que, dijo, no hará el PP: "Nosotros no utilizamos las desgracias para medrar".

Abascal acusa a Sánchez de "haberlo hecho todo mal"

Por su parte, Santiago Abascal endureció aún más la crítica contra Pedro Sánchez después de varios días en los que ha denunciado la mala gestión que está llevando a cabo el Gobierno de la crisis del coronavirus. Si en un primer momento el líder de Vox optó por la prudencia y el apoyo sin condiciones, este miércoles dejó claro que, una vez transcurra lo peor de esta situación, exigirán responsabilidades.

En su reaparición en el Congreso después de haber superado el coronavirus, Abascal reprochó al presidente y al vicepresidente, Pablo Iglesias, "haberlo hecho todo tarde y mal". "Sufrimos ahora su sectarismo, su incapacidad y su falta de previsión", ha asegurado en tono muy crítico, sin elevar la voz en ningún momento.

"Llegaron tarde", les dice Rufián

Cumpliendo sus amenazas, los separatistas en la Cámara Baja se han desmarcado del resto de grupos parlamentarios en la prórroga del estado de alarma." Si esto es un problema global es porque llegaron tarde y no se trató de forma territorial", así ha defendido el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, la abstención de su grupo parlamentario. Junto a ERC, las tras dos formaciones separatistas, JxCAT y la CUP, también se han abstenido. "Ahora le pedimos que no lleguen tarde al siguiente punto", advertía Rufián al presidente del Gobierno.

Los independentistas siguen insistiendo en su plan de confinamiento extremo, excepto servicios esenciales y un parón de la economía como medida urgente para frenar los contagios: "O paramos el país o nos quedamos sin país", ha alertado Rufián al Gobierno a quien acusa de no haber querido ordenar el cierre total de la comunidad para evitar en estas últimas horas que las cifras de contagios se hayan disparado en Cataluña: "Alegaron que el virus no entiende de territorios pero obviaron que sí entiende de estadísticas", ha dicho.

"La prórroga es necesaria, pero insuficiente, este gobierno parece más sensible a los mercados que a la opinión de los científicos", han defendido desde el grupo de JxCAT, la única de las tres formaciones separatistas que hasta este martes barajaba la opción de votar afirmativamente. Para los tres grupos separatistas, las medidas que plantea el Ejecutivo siguen siendo "laxas e insuficientes". "Lo que nos va a salvar la vida es la ética del bien común", ha defendido en su intervención la diputada de la CUP, Mireia Vehí.