El Gobierno compró a China más de 50.000 test defectuosos de los que casi 10.000 llegaron a Madrid sin validar

La Comunidad de Madrid ha desvelado este viernes que el Gobierno le entregó 9.450 test rápidos para detectar coronavirus que no funcionaban y que no estaban validados. Pero no solo eso, tal y como ha publicado la Cadena Ser, los de la CAM eran tan solo un parte del pedido, ya que el ejecutivo de Pedro Sánchez compró más de 50.000 de estos test defectuosos al fabricante chino, que se retiraron sin haber sido siquiera distribuidos.

En lo que se refiere a la Comunidad de Madrid, ha sido el consejero de Sanidad de la CAM, Enrique Ruiz Escudero, el que ha explicado en una entrevista en Onda Madrid que el pasado domingo se entregó a la región esa remesa de test sin validar, tal y como ha adelantado El Mundo.

Comprobaron "la fiabilidad" por dos vías

Para comprobar la fiabilidad de estos sistemas, se utilizaron muestras que ya sabían que eran casos positivos. Los resultados que obtuvieron fueron "sospechosos", dado que el 30 por ciento de los análisis de muestra daban "falsos positivos". Para certificar que estos test no eran fiables también se llevaron a cuatro servicios de Urgencias y ahí el resultado fue peor, dado que solo el 30 por ciento de los diagnósticos eran correctos.

Por tanto, tal y como ha explicado Escudero, era un test que no podían usar "en ningún nivel" por su "baja fiabilidad". "Hay gente que actúa con mucho rigor y otros que son oportunistas. En la Comunidad de Madrid actuamos con rigor y hubiéramos comprobado que funcionan aunque no nos lo hubieran dicho", ha sentenciado.

Sobre las necesidades de los hospitales de la CAM, Escudero ha explicado que "el material que nos llega del gobierno es completamente irrisorio. Y las experiencias no son buenas. A día de hoy, los respiradores no nos sirven. Nos dan mascarillas pero las hay de 3 niveles, y no nos han dado ni una de las que se utilizan para tratar a pacientes. No hemos recibido ni buzos, ni batas, ni gafas". A lo que se suman los test defectuosos.

Un total de 50.000

Pero los casi 10.000 test entregados a la Comunidad de Madrid tan solo eran una parte de los que había comprado el Gobierno. La Cadena Ser explica este viernes que hubo otros 50.000 del mismo fabricante chino que se retiraron sin haber sido siquiera distribuidos.

Por ahora, desde el Gobierno tan solo se ha informado de que esos test fueron adquiridos a través de un proveedor español y "contaban" con la homologación de la UE, tal y como aseguró este jueves el ministro de Sanidad Salvador Illa.

Lo que no ha dado a conocer el Ejecutivo es el nombre de la proveedora española que compró esos test a Bioeasy, compañía que según la embajada china en España no tiene licencia para vender esos productos y no está entre las que recomienda su gobierno. Por ahora, Sanidad no ha roto el contrato y por lo tanto, será esa misma empresa china la que sustituya los test retirados.