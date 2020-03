Nace la Plataforma Víctimas Coronavirus Covid-19 para estudiar la presentación de querellas y demandas patrimoniales derivadas de la gestión de esta crisis sanitaria por parte del Gobierno de Pedro Sánchez y de otros responsables de la Administración del Estado.

La plataforma echó a andar en la Comunidad de Valenciana este miércoles y ya cuenta en sólo 30 horas con más de 300 miembros de toda España entre pacientes, familiares, médicos, enfermeros, policías nacionales, policías locales o guardias civiles.

El abogado Juan Carlos Navarro del despacho Navarro & Larriba Abogados es el precursor de esta plataforma. En declaraciones a Libertad Digital asegura que en la actualidad se encuentra "recabando información y testimonios para prestar asesoría jurídica". Posteriormente, "se estudiará la vía penal y la presentación de posibles querellas o la vía contenciosa con demandas patrimoniales al Estado".

"Los afectados nos están mandando sus testimonios y como denominador común hay que destacar la impotencia con la que se están encontrando para poder afrontar esta crisis. Se manda a la gente al frente, a pelear con tirachinas. No podemos permitir esa situación, En la plataforma, participamos abogados, psicólogos, funcionarios y cada uno de nosotros colabora en lo que sabemos", destaca Navarro.

"La mayoría de las quejas que nos llegan", añade, "es de profesionales que no han recibido medios de protección. Entendemos que hay un recorrido penal y algunos casos podrían encajar en un posible delito de imprudencia por lesiones. Estamos analizando caso por caso, no nos cerramos a ninguna vía, pero no nos vamos a precipitar. Necesitamos recabar información clara y recabar las pruebas. Luego actuaremos".

"Como abogado estamos asesorando de lo que pueden hacer, los psicólogos están mandando testimonios y vídeos de ayuda para la gente que se encuentra sola y los funcionarios están participando con nosotros para recabar información, recabar documentación y testimonios", concluye.

El manifiesto fundacional

Según su manifiesto fundacional, "la Plataforma de Víctimas del Coronavirus Covid-19 nace desde la preocupación de un grupo de ciudadanos ante la pandemia devastadora que asola nuestro país y que está dejando miles de víctimas a su paso, en muchos casos sin recursos, en soledad y sin ayuda. Desde la Plataforma, queremos ser un vehículo de ayuda para todos y cada uno de los afectados por este sin sentido que jamás debiera de estar pasando".

"Hemos creado esta plataforma", añade, "para que todos aquellos que sois víctimas de esta epidemia, bien por ser trabajadores del sector sanitario, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, del sector farmacéutico o de cualquier otra profesión, bien por ser familiares o pacientes, podáis reclamar lo que en justicia os corresponda. Si os habéis infectado como consecuencia tanto del incumplimiento del deber de seguridad, como de las obligaciones de protección adecuadas de la vida y la salud, así como de la falta de dotación de medios protección por parte de las entidades competentes, vamos a defender vuestros derechos".

"Vamos a reclamar a los responsables directos todos los perjuicios que hayan causado a las víctimas de esta pandemia, en virtud de su obligación de velar por la salud pública y de su obligación de vigilar el adecuado y correcto ejercicio de la sanidad pública y privada. Vamos a defender tus derechos, emprendiendo las acciones legales que correspondan en cada caso, bien por la vía civil, bien por la vía penal", concluye.