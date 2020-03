Sanchez cede a las presiones y cierra "todos los servicios no esenciales" ante el aumento de infectados

"Cierre total" es la medida que solicitaron hasta cuatro Comunidades Autónomas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su última videoconferencia. Una parón de la economía que también exigieron al presidente sus socios de legislatura en la comparecencia parlamentaria del pasado miércoles, desde Unidas Podemos a ERC. "Las presiones eran fortísimas", explica un alto cargo gubernamental a Libertad Digital, motivo por el cual el presidente del Gobierno anunciaba lo que se aprobará este domingo en un Consejo de Ministros Extraordinario.

"Hemos tomado la siguiente decisión: se aprobará mañana en un Consejo de Ministros extraordinario una medida excepcional y es que todos los trabajadores de actividades no esenciales deberán quedarse en casa". Una medida que el jefe del Ejecutivo planteó como una "medida muy positiva, muy necesaria, alternativa al cierre total y que nos han recomendado los expertos del Comité Técnico".

Para su puesta en marcha, el presidente Sánchez anunció también que se pondrá en marcha un "permiso retribuido recuperable que se aplicará a todos los trabajadores de las actividades no esenciales" para que no tengan que desplazarse a sus puestos de trabajo y que funcionará desde el lunes 30 de marzo al 9 de abril, en plena Semana Santa y con el objetivo de reducir aún más la movilidad de los españoles. Este permiso correrá a cargo de las empresas que no podrán rebajar el sueldo a sus empleados quienes, a cambio, tendrán que devolver las horas desde el momento de la vuelta al trabajo hasta el 31 de diciembre del presente año.

Las medidas responden ante los datos, peores de lo previsto. El Ejecutivo vinculaba este viernes un endurecimiento de las medidas a un escenario peor o mejor en función de la intensidad de la curva de fallecidos e infectados y los arrojados este sábado eran peores que los esperados, según admiten las fuentes consultadas por este periódico.

Por sectores

Restricciones que el presidente no ha verbalizado a tenor de las negociaciones que se producen con Podemos a pocas horas de que se celebre este domingo el Consejo de Ministros. Sánchez se ha limitado a decir que los servicios esenciales "son los que están en el decreto del estado de alarma" y que pasan por los servicios sanitarios, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, protección civil, salvamento y extinción de incendios, y los destinados a producción y comercialización de productos agrícolas, ganaderos y pesqueros.

Sí ha confirmado que entre estos servicios "esenciales" sí se encuentran la libertad de información cuyos catalizadores, medios de comunicación, no tendrán limitada su circulación en la vía pública.

Llamamiento a Europa

El presidente también quiso mandar en su comparecencia un aviso a las autoridades comunitarias tras el fallido Consejo Europeo del jueves que concluyó sin acuerdo, con el plante de España e Italia, y una moratoria de quince días para la adopción de medidas. Según Sánchez, "ésta vez Europa no debe fallar, no puede fallar. Si Europa quiere, Europa puede y debe", solemnizó el presidente en relación a las medidas para respaldar el endeudamiento público que el presidente rechazó llamarlos ‘coronabonos’ sino "medidas de reconstrucción" de la economía, "un nuevo plan Marshal con el respaldo de todas las instituciones comunitarias".

"Le toca a la Unión Europea proteger a los ciudadanos más débiles. Es lo que les traslade el jueves al resto de los Estados. Es la hora de la UE. Europa se la juega" si quiere "que la bandera azul de las doce estrellas amarillas arraige para siempre en los corazones de los europeos".