La AUGC advierte que hay unos 15.000 policías y guardias civiles con síntomas o positivos de Covid-19

El portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), Pedro Carmona, ha advertido en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio la situación de los guardias civiles y policías ante la falta de medios para hacer frente al coronavirus en pleno estado de alarma, en el que son los encargados para mantener el orden y vigilar que se cumpla la ley.

Carmona ha denunciado que "no se están realizando test rápidos a los compañeros" por lo que no hay cifras oficiales de contagiados por el Covid-19. En este sentido ha afirmado que "aproximadamente" hay "unos 15.000 componentes, no sólo en Guardia Civil, sino en Policía Nacional, que tienen los síntomas o han dado positivo".

En este sentido ha dicho que este personal está "en cuarentena" aunque ha contado que "hay unidades que han querido que al cabo de dos o tres días esos compañeros vuelvan al lugar de trabajo". Una situación que la AUGC ha denunciado. Carmona ha dicho que pese a que "hay unidades resentidas la operatividad no está afectada".

También ha contado que la AUGC ha denunciado desde el comienzo de la emergencia sanitaria la falta de medios de protección para la Guardia Civil y el resto de agentes de las FFAA. Como ejemplo de esta precaria situación ha dicho que "hay unidades con 30 o 40 componentes y sólo tres mascarillas para atender al personal, al igual que geles desinfectantes y medios preventivos".

Pese a las advertencias a Interior desde hace semanas, Pedro Carmona ha contado que "desgraciadamente seguimos igual, lo que conllevó a una denuncia la semana pasada a Inspección de Trabajo por la falta de medios".