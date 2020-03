Nueva batalla en el Gobierno: Ábalos rechaza cancelar el pago de alquiler a fondos buitres como exige Podemos

Las medidas económicas no son más que la excusa para continuar la batalla por fascículos entre PSOE y Podemos en el seno del Gobierno y que este martes afrontará un nuevo asalto: las medidas de apoyo al alquiler que aprobará este martes el Consejo de Ministros. Podemos exige una quita o cancelación de la del pago a los grandes tenedores de vivienda, inmobiliarias, fondos buitres y bancos, que tengan más de ocho inmuebles alquilados en propiedad.

La respuesta es clara: "no habrá condonaciones" y quien habla por parte del Gobierno es el adalid de la cuota socialista -no en vano secretario de Organización socialista-, José Luis Ábalos. En rueda de prensa en Moncloa, el ministro de Transportes y Movilidad ha negado esta exigencia de Podemos: "No estamos hablando de condonaciones sino de incentivos, reestructuración de deuda" y que no sólo serán "para el arrendador sino también para el arrendatario".

Según el titular del ramo se tendrá en cuenta "las circunstancias personales, de vulnerabilidad" de las familias pero también si ésta es "temporal o estructural". Lo que plantea el Gobierno es la adopción de microcréditos a las familias vulnerables y, "en ningún caso" cancelar la deuda de los grandes tenedores de vivienda como exigía el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias.

Una propuesta que ha recibido la negativa también del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, por la ilegalidad que conlleva "expropiar" al propietario del inmueble la vivienda por un periodo de tiempo concreto. Ese fue el criterio que imperó y por el que se tumbó el plan de ayudas a la vivienda que Podemos planteó el pasado jueves en la Comisión Delegada para Asuntos Económicos que preside precisamente la vicepresidenta económica, Nadia Calviño.

Para frenar sus aspiraciones y ganar esta batalla tras haber perdido la del "permiso permanente retribuido" recogido en el último decreto del domingo, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, se ha abierto por primera vez a adoptar medidas sobre los alquileres de viviendas y trabaja "mano a mano" con el ministro Ábalos. La semana pasada mantuvieron una reunión ambos ministerios para consensuar medidas y este lunes la vicepresidenta económica ultimaba la redacción del borrador que ha pasado al índice rojo del Consejo de Ministros, el que está pendiente de discusión por parte de los departamentos.