Enfado mayúsculo en Génova con Sánchez: Casado no apoyará los últimos decretos si no se modifican

En Génova hay un enfado mayúsculo con el Gobierno de Pedro Sánchez, un "cabreo" que ha ido aumentando en los últimos días. Las gotas que han colmado el vaso han sido los dos nuevos Reales Decretos del Ejecutivo y la publicación este domingo, a última hora, del Boletín Oficial del Estado en el que se indicaban los trabajadores que se consideran esenciales.

Dicen en el Partido Popular que en La Moncloa reina la "imprevisión" para afrontar esta crisis del coronavirus, algo que creen es "inadmisible". "Los trabajadores no se merecen estar hasta las once y media de la noche de un domingo esperando saber si al día siguiente pueden trabajar. Eso genera incertidumbre y desasosiego".

Por todo ello, este lunes ha comparecido un Pablo Casado mucho más crítico con un Ejecutivo al que ha acusado de "mentir" y de ser "desleal". Además, el líder del PP ha avanzado que su partido no podrá votar a favor de los dos últimos decretos del Gobierno "si no se modifican" antes: "No podemos seguir con esta inseguridad jurídica en la economía nacional. No entendemos la deriva del Gobierno de España a las tesis de Podemos. Creo que no es sensato, no es lo que necesita España".

"Los Decretos llegan como un trágala"

Por ello, el líder del PP ha pedido que en los próximos días se modifique el Real Decreto que prohíbe los despidos durante el estado de alarma y también el que ordena el cierre de toda actividad no esencial. De no ser así, ha dicho, podría llevarse por delante "todo el sistema productivo" que ya está "muy tocado".

"El coste no puede recaer en las empresas sino en el Estado porque, si no es así, las empresas acabarán cerrando", ha continuado. "Exenciones fiscales, bajada de impuestos o que los autónomos no tengan que pagar la cuota cuando no están ingresando", son algunas de las propuestas realizadas por el presidente de los populares.

"No podemos seguir remando si nos lleva a una cascada"

Pablo Casado también ha afeado que no se cuente con la oposición ni con los trabajadores ni los empresarios antes de anunciar estas medidas: "El problema es cuando nos llegan los Reales Decretos sin anunciar, como un trágala, nosotros no podemos seguir remando en la misma dirección si ésta nos lleva a una cascada o un despeñadero", ha sentenciado un líder popular que lleva desde que comenzó la crisis con "la mano tendida" al Gobierno.

Casado se pronunciaba así en una extensa rueda de prensa por videoconferencia en la que ha respondido a las preguntas de la presa y en la que ha exigido al Ejecutivo medidas que no estén basadas en "agendas ideológicas radicales", en referencia a la ministra de Trabajo de Podemos, Yolanda Díaz: "En estos momentos no estamos para asaltar los cielos ni para hacer ingeniería social", ha pedido.

"Así no"

Casado, que ha acusado a Sánchez de mentirle, ha explicado que el lunes pasado, en una conversación que mantuvo con él, el presidente del Gobierno le dijo que no iba a tomar medidas más restrictivas y que "no impulsaría el cierre total de la actividad económica". Tras ello, pidió al líder del PP que no relacionara su apoyo a la prórroga del estado de alarma con esa medida, pero para sorpresa del líder popular, tan sólo unos días después, el Ejecutivo anunció esa propuesta: "Eso es una deslealtad con el principal partido de la oposición".

Por esta razón, el líder del Partido Popular ha asegurado que Sánchez no le está contado la verdad ni a él ni tampoco a los españoles y que la lealtad en plena crisis no está siendo recíproca. "Llevamos 20 días enterándonos por la prensa de las medidas pero lo que no se nos puede dar es información falsa. Así, no", ha sentenciado un Casado que vestía de luto por los fallecidos por esta grave crisis.