Irene Montero y Carolina Darias vuelven a dar positivo por coronavirus

La ministra de Igualdad, Irene Montero, y la de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, han vuelto a dar positivo en la prueba del coronavirus tras 15 días.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, Darias informaba de que sigue siendo "positiva en Covid-19" y ha señalado que continuará trabajando desde su casa al frente del Ministerio, "siguiendo las recomendaciones sanitarias", "con fuerza y determinación". La ministra ha asegurado que se encuentra "bien" y ha agradecido el "cariño y apoyo" que ha recibido.

Tras 15 días sigo siendo positiva en #CODVID19 Así q, desde casa, siguiendo las recomendaciones sanitarias, continúo trabajando al frente de @territorialgob con fuerza y determinación. Estoy bien. Gracias por tanto cariño y apoyo. #EsteVirusLoParamosUnidos — Carolina Darias (@CarolinaDarias) March 29, 2020

Por su parte, Irene Montero volvía a dar positivo este sábado en la prueba del coronavirus, aunque ha dicho que se encuentra "bien" y seguirá trabajando desde casa al menos una semana más. De esta manera, la ministra de Igualdad tendrá que volver a guardar cuarentena después de las dos semanas que estuvo tras conocerse que contrajo este virus.

"Me encuentro bien, he tenido suerte y he pasado los síntomas de forma leve y me repitieron la prueba después de la cuarentena y he vuelto a dar positivo", ha explicado la propia Montero en una entrevista en Telecinco. En esa misma entrevista, Irene Montero ha asegurado que se quedará en casa las semanas que "sean necesarias" para estar segura de que no va a contagiar a nadie y ha instado a la población a cumplir con las medidas de confinamiento.

La número dos de Unidas Podemos no participó en el último Consejo de Ministros extraordinario celebrado de manera telemática este viernes porque estaba a la espera de que la dijeran el resultado de esta prueba de coronavirus.

El día anterior Irene Montero reapareció en una entrevista en la que aseguró que se encontraba "muy bien" tras haber finalizado las dos semanas de cuarentena que guardó, si bien se mostraba expectante ante el resultado de la nueva prueba que ha resultado ser positiva.