El concejal tapado como psicólogo, último de la larga cadena de ataques a la Sanidad de Madrid

Las televisiones españolas controladas por la izquierda, que son prácticamente todas, continúan su batalla para desprestigiar la sanidad madrileña, una de las mejores de España. La nueva ofensiva aprovechando la crisis del coronavirus ha surgido de la televisión de todos, que no es para todos.

En el informativo de TVE se contactó un psicólogo para hablar de la situación de los hospitales en la Comunidad de Madrid. Concretamente la conexión fue con Javier Barbero, al que despidieron como "del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid", pero del que se ocultó que fue responsable de la Policía Local durante el mandato de Manuela Carmena.

El 'imparcial' psicólogo dijo que "la mejor manera de aplaudir -a los sanitarios- es dando los medios necesarios para su cuidado y para que puedan trabajar bien porque se lo merecen, "tenemos unos magníficos profesionales de excelencia".

Pero ahí llegó el ataque a la sanidad madrileña para lo que acudió a alguna que otra mentira no desmentida por el presentador del informativo. "Desafortunadamente tenemos una sanidad madrileña que ha sido bastante depauperada, que ha perdido muchos recursos, muchas camas. Somos la comunidad autónoma que tenemos menos médicos por 100.000 habitantes y esto no puede ser", sentenciaba el psicólogo de Más Madrid.

El enfermero-activista

No es la primera vez en las últimas semanas que TVE se escuda en opiniones aparentemente imparciales para atacar a la Sanidad de Madrid y, a través de ella, a Isabel Díaz Ayuso: la propia presidenta mandó una carta a la administradora única del ente público, Rosa María Mateo, para protestar por la emisión de una entrevista con un enfermero aparentemente elegido al azar pero que era en realidad un conocido activista de izquierdas, cercano a Podemos y participante en las famosas mareas blancas contra la gestión del PP en Madrid.

Con la claridad con la que suele expresarse Díaz Ayuso reprochaba a Mateo que se "aproveche la mayor crisis sanitaria de la historia reciente de España para tratar de desgastar políticamente al Gobierno de la Comunidad de Madrid con datos falsos y argumentos tergiversados e incompletos".

Sorprendentemente, o quizá no tanto, con posterioridad el citado enfermero-activista ha sido entrevistado en otras cadenas de televisión en las que ha vuelto a dar su falso y sesgado testimonio.

La SER corrigiendo a El País

La inquina de algunos y sus ganas de saltar a la yugular de Díaz Ayuso llevan a fenómenos casi grotescos como que la SER tuviese que corregir una noticia en la que El País castigaba a la presidenta de Madrid por no aceptar unas caretas hechas por voluntarios para proteger al personal sanitario.

Lo cierto es que, tal y como explicaba la web de la emisora de radio, que no es que sea muy partidaria de la dirigente popular, las mascaras se habían tenido que retirar porque así lo había exigido el Ministerio de Sanidad.

El mantra de los recortes

La crítica más habitual a la gestión de la Sanidad en Madrid suele tener dos grandes palabras que se repiten constantemente: "recortes" y "privatización". Los propagandistas más entusiastas añaden a esta una tercera: "desmantelar". El relato es claro: los recortes y la privatización han acabado por "desmantelar" el sistema sanitario en la comunidad de Madrid.

¿Qué hay de cierto en esto? La respuesta es poco o nada según los datos: si tomamos como año de partida el 2006, justo antes de la crisis, el presupuesto de Sanidad en Madrid era 6.000 millones, tras todos los años de crisis la cifra en 2018 fue de 7.900 millones del año, un 31% más. Pero es que en el pasado 2019 los datos casi definitivos arrojan un nuevo aumento hasta los 8.100 millones.

Si en lugar de las cifras totales usamos como referencia el peso del gasto sanitario en el conjunto del gasto de la Comunidad de Madrid tampoco encontraremos el recorte: en el año 2006 porcentaje de todo el presupuesto dedicado a Sanidad era del 36,1%, mientras que en 2018 ascendía al 36,4%, unas décimas más.

Pero es que tampoco ha habido recorte si tenemos en cuenta otra magnitud que podría se importante: el gasto por habitante. Teniendo en cuenta ese enfoque, podemos ver que dicho indicador ha crecido de 997 a 1.195 euros durante el periodo que va de 2006 a 2018.

Es cierto que esta cifra es menor que en otras comunidades, pero esto puede deberse a varios factores, desde una gestión más cuidadosa a la extraordinaria concentración de la población de esta comunidad pasando por la existencia de unas potentes infraestructuras sanitarias previas.

Más personal, más camas y más dinero

Así, tal y como decía Javier Fernández-Lasquetty en esRadio hace sólo unos días: "Todas esas afirmaciones son falsas. Ahora, trabajan 8.000 personas más que hace 10 años, tenemos más camas y tenemos una mayor dotación presupuestaria y, además, gracias a la colaboración público-privada, tengo que decirlo".

El ahora consejero de Hacienda de la comunidad dirigió la Consejería de Sanidad entre 2010 y 2014 -los años más duros de la crisis- así que es una de las personas que mejor conoce el sistema sanitario madrileño.

¿Hospitales privatizados?

La afirmación de que se ha privatizado la Sanidad es una de las que más éxito tiene entre la izquierda. En primer lugar habría que decir que esto no sería necesariamente malo -igual que más gasto no implica mejor gestión- pero en cualquier caso no es cierto.

Lo que hay en Madrid son varios hospitales que son parte de la red pública pero están gestionados por empresas privadas. Algunos de ellos se pusieron en marcha, precisamente, siendo consejero Fernández-Lasquetty, otros como la Fundación Jiménez Díaz, llevan muchos años con ese modelo de funcionamiento.

Se privatiza la gestión pero no la propiedad y, desde luego, tampoco hay ningún cambio en la relación con los pacientes, ni en los hospitales de Madrid en los que se puso en marcha la forma ni en los de otras comunidades, por ejemplo, Andalucía, donde el PSOE firmó convenios similares.

12 nuevos hospitales, 85 nuevos centros de Salud

Esos modelos de gestión público-privada permitieron el mayor crecimiento de un sistema sanitario que ninguna comunidad autónoma española ha hecho nunca: desde que Esperanza Aguirre asumiese la presidencia de Madrid en 2003 se han construido y puesto en marcha nada más y nada menos que 12 hospitales y, además 85 centros de salud.

Este es un dato que propia Díaz Ayuso usaba hace unos días para machacar en una entrevista en directo al siempre inasequible a la verdad Juan Carlos Monedero, que reclamaba a la popular un "mayor protagonismo de lo público" y recibía una respuesta que lo dejaba visiblemente descolocado.

¿Mejor o peor que otras comunidades?

Los ataques de la izquierda tampoco se sostienen si comparamos la Sanidad madrileña con la de otras comunidades autónomas en prácticamente ninguna magnitud relevante. Por ejemplo, la lista de espera quirúrgica es de 47 días, los mismos que en La Rioja y muy lejos de los 72 de Baleares, los 73 de Valencia, los 80 de Aragón, los 105 de Extremadura, los 132 de Cataluña o los 147 de Canarias.

Por lo que respecta a los profesionales sanitarios por cada 100 habitantes Madrid está algo por encima de la media nacional, 1,12 por 1,09, y a la par con comunidades como Andalucía -1,13- o el País Vasco -1,17-. Para hacernos una idea, Cataluña se queda en 0,56.

Finalmente, hay un dato que puede parecer anecdótico, pero que resulta muy revelador: año tras año los estudiantes que aprueban el examen para ser Médico Interno Residente y completar su formación en un hospital elijen para hacerlo los de Madrid: hasta 5 de los 10 primeros en la lista fueron hospitales madrileños en 2019, por ejemplo, con centros de referencia como La Paz o el Gregorio Marañón que año tras año copan los primeros puestos.