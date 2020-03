El PP, sobre las nuevas medidas del Gobierno: "Llegan tarde y siguen dejando a miles de españoles desprotegidos"

"El Gobierno sigue dejando a miles de españoles desprotegidos ante esta crisis sanitaria y económica", así es como valoran desde el Partido Popular el nuevo decreto anunciado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez este martes.

El partido de Pablo Casado considera que "los autónomos, las PYMEs y los trabajadores necesitan protección durante el estado de alarma para que su única preocupación sea quedarse en casa y no tengan que ocuparse de que la crisis sanitaria no arruine la economía de las familias". Por ello, el PP "lamenta" que las medidas lleguen "tarde cuando ya se han girado las cuotas de autónomos e hipotecas del mes de marzo".

Además, desde el PP también acusan al Ejecutivo de seguir "sin abordar el fondo del problema que se ha generado, como es la falta de liquidez en las empresas, que es lo que garantiza el empleo", explican fuentes populares.

"Sí han tenido tiempo para blindar a Iglesias"

"El Gobierno ha esperado casi un mes para poner en marcha este decreto cuando sí han tenido tiempo para blindar a Iglesias en el CNI. Si las PYMEs y autónomos no tienen liquidez, si no se inyecta dinero a la economía, las empresas no pueden hacer frente a pagos, nóminas y proveedores, que es lo que en estos momentos puede garantizar el empleo", sentencian desde Génova.

Frente a ello, el PP propone "inyectar liquidez inmediata en las empresas, PYMES y autónomos para garantizar el 100% del empleo de los trabajadores durante el estado de alarma". Esto "debe venir acompañado de una eliminación de impuestos a todos aquellos que no tienen ingresos como consecuencia del estado de alarma y un aplazamiento del pago de todos los impuestos a septiembre, tanto IRPF como sociedades", insisten.

Y recuerdan que durante el estado de alarma no pueden efectuarse trámites de forma ágil y el "aplazamiento es vital" para que los españoles puedan preocuparse sólo de estar en casa y no de su futuro económico.