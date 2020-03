Fallece el primer militar a causa del coronavirus

Las Fuerzas Armadas han sufrido en la mañana de este martes su primera baja debido a la pandemia de coronavirus. La Asociación Profesional de Suboficiales de las FAS (ASFASPRO), con representación en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, ha anunciado el fallecimiento de uno de sus compañeros el pasado 29 de marzo, aunque no ha trascendido hasta ahora.

El fallecido es el subteniente Palencia, militar del Ejército del Aire que se encontraba destinado en la base aérea de Cuatro Vientos y que no estaba desplegado en la operación Balmis, la misión que las Fuerzas Armadas están desarrollando para ayudar a combatir la pandemia de coronavirus, ya sea con la desinfección de infraestructuras críticas y residencias de mayores o con el montaje de hospitales de campaña, entre otras actividades.

Nuestro más sentido pésame a la familia y compañeros del Subteniente Palencia del @EjercitoAire, fallecido el día 29 por #COVID19 — asfaspro (@ASFASPRO) March 31, 2020

La asociación profesional de militares no ha facilitado excesivos datos sobre el fallecimiento del suboficial del Ejército del Aire. De momento, se desconoce qué edad tenía, si tenía algún tipo de patología previa, si estuvo ingresado o no en un centro hospitalario a causa de la enfermedad o si lo contrajo o no en una instalación militar.

El Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), general del Aire Miguel Ángel Villarroya, dijo el pasado viernes 27 de marzo que en ese momento había 172 militares infectados por coronavirus, lo que consideró un número "bastante bajo". El alto mando militar no facilitó datos sobre el número de efectivos en cuarentena porque "van variando mucho de unidades a unidades".