El milagro del coronavirus: estacazo a Pedro Sánchez en 'El País'

El Mundo

"El Gobierno aprueba un plan de subsistencia ante el colapso". "Iglesias capitaliza las medidas y desplaza a Ábalos" mientras "Sánchez ignora al PP y exige que apoye sus decretos sin garantizarle que se los consultará". Rosell hoy está contento y rebaja notablemente sus críticas. "El gobierno anunció ayer algunas de las medidas que este periódico venía reclamando para evitar la asfixia del tejido productivo a consecuencia del confinamiento". Pero, eso sí, "se mezclan aquí medidas razonables de protección social con tics populistas que atentan contra la propiedad privada" y "se envía un mensaje de criminalización; espantará la inversión y ralentizará la recuperación".

Federico Jiménez Losantos regaña a la oposición por hacer dejadez de funciones. "Así hemos llegado a un apoyo acrítico al decreto ley del estado de alarma que otorga poderes dictatoriales al gobierno social-comunista". "Desde antes de formar gobierno PSOE y Podemos he defendido que los tres partidos de la oposición deberían ofrecer su apoyo a Sánchez, para entrar ellos, o expertos independientes de su cuerda, en un gobierno de unión nacional, echando a comunistas y separatistas. Es la única lealtad que, ante el golpismo catalán y el caos del coronavirus, esperamos de la oposición. Si Sánchez sigue negándose cargará con todos los muertos". Pues no hay más que ver cómo se está portando este sinvergüenza con Casado para deducir que ni se le pasa por la cabeza.

El País

"El gobierno lanza un plan para proteger a los sectores más vulnerables". Vamos, que la madre Teresa de Calcuta era una bruja al lado de este gobierno.

Hoy se produce un milagro en el periódico del régimen. El editorial le arrea un estacazo al gobierno de no te menees. "La necesidad insoslayable de cerrar filas no puede ser interpretada por el gobierno como carta blanca para actuar en soledad. No puede reclamar unidad sin ofrecer previamente información e, incluso, corresponsabilidad en las decisiones". Hay que distinguir entre "ejercer el poder y asumir el liderazgo". "Las organizaciones empresariales y sindicales no debieron ser dejadas al margen de la decisión". Incluso le da la razón al PP. "El líder del PP, Pablo Casado, ha evitado reclamar desde la crispación de otras ocasiones aquello a lo que no solo tiene derecho, sino que es imprescindible para hacer frente a la pandemia". ¡Que alguien le tome la temperatura a Soledad Gallego!

Pero no es la única. Pepa Bueno critica que el Gobierno está tomando decisiones que están "tensando los límites de la democracia. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, corre el riesgo de sucumbir al peligroso síndrome del comandante en jefe por no invertir una porción de su preciado tiempo en compartir o anticipar las decisiones trascendentes al resto de fuerzas políticas". Si no lo leo, no lo creo.

Pero no acaba aquí la cosa. También ataca —por utilizar la terminología de este periódico hasta ayer mismo ante cualquier crítica— al gobierno por su política comunicativa, el Olivarato. "Filtrar preguntas, una practica poco europea. Casado y Arrimadas sí contestan a cuestiones formuladas en vivo". Zas en toda la cara. Incluso se reducen los ataques a Ayuso. El coronavirus ha infectado a El País de sentido común, bendito sea Dios.

ABC

"El gobierno antepone la ideología a la recuperación". Bieito Rubido no da tregua. "El empobrecimiento de España está garantizado con este gobierno, en el que se han impuesto el adoctrinamiento marxista de Podemos, la colectivización de los medios de producción y las insinuaciones de futuras expropiaciones". "¿Quién va a pagar la política bolivariana que pretende imponer Iglesias con la aceptación de Sánchez? La única respuesta es Europa, pero bajo las condiciones de un rescate draconiano". Aquí nadie da duros a cuatro pesetas.

Manuel Marín dice que Pedro está más solo que la una. "Frente a la propaganda oficialista, emerge la evidencia de que la soledad política de Pedro Sánchez aumenta. Le han abandonado sus socios, y de modo patente el PNV. Le ha abandonado la oposición, hastiada del desdén del gobierno y de ser despreciada en su lealtad ante la adversidad. Le han abandonado las comunidades autónomas, incluidas algunas del PSOE absortas con la percepción de que Pablo Iglesias se ha apoderado del Consejo de Ministros. Y le ha abandonado Europa". Cada uno recoge lo que siembra.

La Razón

"El Gobierno hipoteca España". "Las tesis de Podemos se imponen en Moncloa". Marhuenda denuncia la campaña de la izquierda contra Ayuso. "Estas semanas estamos asistiendo a un ataque tan brutal como injusto contra Ayuso y su gobierno que causa bochorno por su desmesura e injusticia. No importa, porque es la expresión de su rencor por no haber conseguido los gobiernos de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. Están afrontando desde el primer momento una crisis sanitaria impresionante con eficacia y rigor. La izquierda se debería sosegar y respetar el trabajo que realiza en un momento tan difícil y angustioso". Que te ataque la izquierda es el mejor síntoma de que lo estás haciendo bien. Se hartan de criticar a Casado cada vez que alza la voz contra el gobierno pero ellos no se aplican el cuento a la hora de abalanzarse contra Ayuso por ser del PP. Están ofreciendo un espectáculo que tarde o temprano pagarán en las urnas.

La Razón tiene una sugerencia digna de aplauso. "Un ERTE político nos ahorraría 4,7 millones". "Congreso y Senado paralizados. Si las empresas se acogen a expedientes temporales ante el parón, ¿por qué no lo hacen los políticos?". Pues dicen estos chupones que es que ellos "tiene un contrato social y no laboral". Lo que tienen es un morro que se lo pisan.