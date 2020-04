El Gobierno de Sánchez plagió medidas adoptadas por la Comunidad de Madrid en su decreto de estado de alarma

El Gobierno de Pedro Sánchez 'plagió' medidas adoptadas por la Comunidad de Madrid en su decreto de estado de alarma contra el coronavirus. Los párrafos completos copiados al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid BOCM fueron publicados en el Boletín Oficial del Estado BOE el pasado 14 de marzo.

El primer párrafo 'plagiado' se observa en el apartado tercero de la Orden 367/2020, de 13 de marzo, de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad de Madrid como consecuencia de la situación y evolución del COVID-19.

Tal y como público el BOCM, "la permanencia en los establecimientos comerciales cuya apertura esté permitida deberá ser la estrictamente necesaria para que los consumidores puedan realizar la adquisición de alimentos y productos de primera necesidad, quedando suspendida la posibilidad de consumo de productos en los propios establecimientos. En todo caso, se evitarán aglomeraciones y se controlará que consumidores y empleados mantengan la distancia de seguridad establecida a fin de evitar posibles contagios".

Dicho párrafo es copiado palabra por palabra al día siguiente por el Gobierno central en el artículo 10.2 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus.

Así publicaba literalmente el BOE la medida adoptada por la Comunidad de Madrid: "La permanencia en los establecimientos comerciales cuya apertura esté permitida deberá ser la estrictamente necesaria para que los consumidores puedan realizar la adquisición de alimentos y productos de primera necesidad, quedando suspendida la posibilidad de consumo de productos en los propios establecimientos".

"En todo caso, se evitarán aglomeraciones y se controlará que consumidores y empleados mantengan la distancia de seguridad de al menos un metro a fin de evitar posibles contagios".

Párrafo copiado en el BOE del Boletín de la Comunidad de Madrid.

No ha sido el único párrafo copiado a la Comunidad de Madrid por el Ejecutivo de Sánchez. El apartado primero.1 de la Orden 338/2020, de 9 de marzo, de la Consejería de Sanidad madrileña, por la que se adoptan medidas preventivas y recomendaciones de salud pública en la Comunidad de Madrid como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus establece:

1. "En el ámbito docente: La suspensión temporal de la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza, incluidos en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Durante el período de suspensión se recomienda continuar las actividades educativas a través de las modalidades a distancia y 'on line'".

Cinco días más tarde, el BOE en el artículo 9 del citado Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, copia el párrafo de la Comunidad de Madrid en esta materia. Eso sí, en esta ocasión el BOE cambia o añade alguna palabra del texto original aprobado por el Gobierno regional de Díaz Ayuso.

1. Se suspende la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza contemplados en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, incluida la enseñanza universitaria, así como cualesquiera otras actividades educativas o de formación impartidas en otros centros públicos o privados.

2.Durante el período de suspensión se mantendrán las actividades educativas a través de las modalidades a distancia y «on line», siempre que resulte posible".

Párrafo copiado en el BOE del Boletín de la Comunidad de Madrid.

¿Un respaldo a las medidas adoptadas por la CAM?

Expertos técnicos consultados por Libertad Digital destacan que "no es la primera vez que se toman de referencia en el BOE normas recogidas en Boletín Oficial de otras Comunidades Autónomas o a la inversa". No obstante, "sí llama la atención que la copia de los párrafos haya llegado a ser en este caso literal. Es un respaldo claro a las medidas adoptadas por la Comunidad de Madrid", ironizan.

Cabe destacar que el Gobierno regional madrileño ha denunciado públicamente en las últimas semanas los obstáculos del Ejecutivo de Pedro Sánchez a la hora de suministrar material de protección sanitario o de tomar decisiones firmes para luchar contra la pandemia del coronavirus en Madrid.

No es la primera vez que el BOE del Gobierno del PSOE y de Podemos provoca una polémica. El decreto que obligaba a la paralización de la actividad económica se publicaba este domingo pasadas las once y media de la noche. Mientras, millones de españoles aguardaban preguntándose si al día siguiente podrían o no ir a trabajar.