El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha asegurado este miércoles que "mueren muchas más personas por coronavirus de las que se dice" pues existe, según ha dicho, "una orden" para "ocultar el número real" de óbitos.

A su juicio, en Extremadura han muerto algo más de 130 personas por coronavirus y "no es verdad", ya que el Gobierno, a través de una directriz de los ministerios de Sanidad y de Justicia, "está anulando las autopsias e indicando que la muerte por coronavirus sin test hay que anotarlas como no confirmadas".

Mediante un comunicado de prensa, Monago ha explicado que dicha directriz sostiene que "si muere una persona sin habérsele practicado el test, en el parte de defunción hay que recoger como causa inmediata la última que se considere correcta, es decir, fallo multiorgánico, estrés respiratorio, o insuficiencia respiratoria aguda".

Además, se ha limitado la intervención de los forenses y sólo se harán autopsias a los casos de muerte violenta o en los que exista clara sospecha de criminalidad.

"Seguimos sin saber el número de contagiados y de fallecidos por coronavirus porque no se han hecho test masivamente", ha añadido el líder de los populares, quien considera que "sin pruebas no hay curva que vencer al no saber a día de hoy el número real de contagiados ni de fallecidos".

"No hay ocultación en las cifras"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este miércoles que "no hay ningún tipo de ocultación" de los fallecimientos por coronavirus y ha considerado que las declaraciones que ha hecho el presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, son de una "gravedad" manifiesta.

"No sé si el señor Monago conoce bien las diferencias entre unas autopsias y otras", ha manifestado el ministro en declaraciones a La Mañana de TVE, ya que las hay por orden judicial o por orden clínica.

En el primer caso la autorizan los jueces y "si es una autopsia clínica será la autoridad médica, cuando entienda que hay una duda sobre la causa del fallecimiento de una persona, la que determine que se practique la misma a esos fines".

Grande-Marlaska ha abogado por confiar en las instituciones, en este caso en la autoridad médica, "que tanto y tanto está haciendo en estos momentos".

Monago no rectifica

José Antonio Monago ha rechazado este miércoles rectificar sus declaraciones, y se ha reafirmado que en que solo aparecen como fallecidos por Covid-19 aquellos que cuentan con un test realizado y "confirmado mediante laboratorio".

De esta forma ha replicado Monago a la petición que ha hecho la portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, de rectificación de sus declaraciones. Ante esta petición, Monago ha respondido que "la verdad no se rectifica, la verdad se reafirma", tras lo que ha añadido que cuando dice que "no se hacen test suficientes", es porque "el propio consejero de Salud de Extremadura dice que unos días hacen 500 y otro días se hacen diez".

A esto ha añadido que el Colegio de Médicos "dice a modo de grito 'Ni un día más, ni un test de menos'", mientras que la Gerencia del Área de Salud de Cáceres dice a una residencia "que tiene la instrucción de no mandar muestras de Covid-19 hasta nueva orden".

Por este motivo, el dirigente del PP extremeño ha reafirmado en que cuando dice que "no hacen test suficientes es porque no se hacen test suficientes", ha señalado.

En ese sentido, "cuando digo que mueren paciente sin diagnosticar es porque el Consejo General de los Colegios Oficiales de Médicos de España ha trasladado a los doctores las directrices del Ministerio de Sanidad y del Ministerio de Justicia sobre la certificación de las muertes por coronavirus", algo que hizo a través de un informe del 28 de marzo, en el que "afirma que hay que registrar como Covid-19, no confirmado todos aquellos casos que no cuenten con confirmación analítica", ha dicho.

Un documento en el que se establece que "solo actuará el médico forense en casos de muerte violenta o clara sospecha de criminalidad", ha aseverado Monago, quien ha añadido que respecto a los certificados de defunción en los casos de probable positivo de Covid-19, el informe establece que "se consulte los antecedentes médicos del fallecido, con especial atención a la sintomatología descrita de la infección".

A partir de ahí, se recoge que "como causa inicial o fundamental de la muerte Covid-19 no confirmado o sospecha de infección por coronavirus", mientras que "como causa inmediata, la causa última que se considere correcta", como puede ser fallo multiorgánico, distrés respiratorio o insuficiencia aguda.

De este modo, añade el dirigente del PP extremeño, señala este informe que "solo en los casos de Covid-19 confirmado mediante desde laboratorio", la causa fundamental será la de "Covid confirmado", mientras que "para el resto, las otras causas antes descritas".

Por todo ello, José Antonio Monago concluye asegurando que "queda acreditado que digo la verdad, si es que es verdad lo que dicen los documentos oficiales", por tanto ha añadido que no puede "rectificar lo que está pasando", ha concluido.