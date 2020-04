Uno de los sanitarios del Hospital del Virgen de la Torre ha descrito a Libertad Digital la situación de desbordamiento a la que se ha llegado en el centro sanitario vallecano a causa del Covid-19. "Tenemos gente en el suelo que están muriendo. Los tapamos con una sábana. El hospital entero está lleno de pacientes Covid-19, está siendo durísimo. Hay muchos profesionales con ataques de pánico y ansiedad. Las plantas están al máximo, estamos sin material de protección y el virus corre como la pólvora", ha atestiguado este profesional que prefiere permanecer en el anonimato.

"Hemos ampliado la morgue y en la sala de los archivadores se están acumulando los fallecidos. Los familiares llaman llorando para que les des información. A los cinco días reciben las cenizas,, esto es un drama tremendo", narra con mucha preocupación y nerviosismo la fuente del hospital vallecano.

En cuanto al material a este centro, siguen sin llegar los envíos del Ministerio de Sanidad. El sanitario confiesa que han podido salir adelante estos días con una donación que les ha hecho la asociación del Rayo Vallecano, "pero ya se les ha acabado", ha indicado la fuente del Virgen del Rocío.

Chubasqueros que llegan por el ombligo, gafas de bucear y EPIs para uno de cada 25 sanitarios, es lo único que tienen para defenderse del Covid-19 en este hospital. "Ya sabemos que nos vamos a contagiar todos. Aquí hay discusiones incluso por las pocas mascarillas que llegan, esto es un descontrol".

Hospitales completos de Covid-19

El enfermero Agustín Vázquez que trabaja en la UCI del Hospital Gregorio Marañón desvela que el centro está al completo lleno de Covid-19. "Triaje no se está haciendo, eso se hizo solo en Madrid en el 11M. Aquí lo que se hace es una clasificación de pacientes. Ingresan en la UVI quienes tengan posibilidad de vivir. Pero de unas 1.000 camas que tiene el Gregorio Marañón más de 900 son pacientes Covid-19 sumado a los que han llevado al Hotel Colón. El ejército está ampliando un hospital de campaña. Se han eliminado los quirófanos, pruebas, alergias, etc…Los hospitales son ahora campos de batalla, el paciente que venga se contagia".

El sanitario critica duramente que no se hagan pruebas PCR a médicos, enfermeros, auxiliares, celadores ni limpiadoras. "Creo que hay miedo que demos positivo porque se quedarían sin plantilla. Para conseguir un test para ti tienes que depender de favores".

Agustín Vázquez alerta de que los familiares están psicológicamente destrozados porque no pueden despedirse de los suyos: "Intentamos que digan adiós a sus hijos o los familiares que nos digan por teléfono. Pero no podemos arriesgarnos a que se contagien más gente, tienen la entrada prohibida, desgraciadamente es así".

Y agrega, "todas las noches muere gente, y aquí hay pacientes jóvenes, de 23, 25,36 años que están muy malitos en la UCI. Cuando salgan van a tener problemas de fibrosis pulmonar a lo largo de su vida", señala.

Daños colaterales

Vázquez indica que deben dejar algún hospital libre de pacientes Covid-19 porque "la gente sigue enfermando de otras patologías y necesitan cuidados médicos que en los hospitales no se les puede dar". Es el segundo drama, los daños colaterales.

"En el Hospital Niño Jesús se está haciendo, se ha dejado solo para urgencias de Infantil. Pero no lo hay para pacientes adultos. Por ejemplo, un paciente que necesite quimioterapia ahora es mejor que no haga el tratamiento.

Es el caso de una paciente operada recientemente de cáncer de garganta y con la que ha podido hablar Libertad Digital. Una de las doctoras de oncología del hospital de Alcalá de Henares, El Príncipe de Asturias, le dijo que tenían todas las plantas cerradas por el Covid-19 y que "era un peligro para ella", pese a ser un caso de urgencia. Ya no solo son los pacientes del hospital los que contagian, los sanitarios sin poder hacerse los test porque no tienen, también son un foco de propagación muy a su pesar.

Desesperadamente en el Marañón intentan apañárselas con el material de protección que tienen. Además están reclutando a jóvenes estudiantes. "Estamos reciclando EPIs, y cogiendo a alumnos de cuarto curso de Medicina. En el turno de tarde que trabajan ellos se están contagiando porque están muy verdes, y como son jóvenes toman menos precauciones, se envalentonan más", argumenta el sanitario de la UCI.

En cuanto a la nueva normativa del ministro de Sanidad, Salvador Illa, que ordena no hacerles PCR a los fallecidos, supone para el sanitario un engaño porque van a bajar las estadísticas falsamente. "Buscan adelgazar la curva de contagios y muertes de forma artificial. No es fiel a la realidad puesto que los sanitarios no están siendo sometidos a la prueba del Covid-19 y los fallecidos mueren por Covid-19", finaliza.