El Congreso busca "fórmulas de contribución" de los diputados a la crisis sanitaria

El Congreso de los Diputados no es ajeno a las voces que le exigen que los parlamentarios españoles deben ajustarse el cinturón. Las redes sociales están atestadas de acalorados mensajes de repulsa a diputados y senadores que, con el Congreso semi cerrado, ni se ganan el sueldo ni contribuyen económicamente a esta crisis sanitaria. El debate ha surgido a raíz de la petición que la CUP ha trasladado a la Mesa del Congreso instando a la presidencia a que los diputados renuncien a sus dietas como han instado de hacer desde el parlamento catalán.

Fuentes parlamentarias explican a Libertad Digital que la medida adoptada por el parlamento autonómico es "una recomendación a sus parlamentarios, que no les obliga a nada" porque "ni el parlamento ni la presidencia del mismo tienen capacidad de intervenir" en las cuentas particulares de sus señorías. Sin embargo, estas fuentes adelantan a LD que la presidencia del Congreso de los Diputados está en la búsqueda de "fórmulas de contribución" económica a esta crisis y se anunciarán en los próximos días.

Un estudio que ha encargado la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, a la secretaría general de la Cámara cuyo estudio por parte de los letrados no ha concluido pero sí ha dictaminado alguna cuestión que conviene aclarar. Primero: los parlamentarios no pueden donar parte de su sueldo a ninguna cuestión concreta porque no se trata de un sueldo sino de "una asignación constitucional que no se puede parcelar" y en cuyo proceso no puede intervenir el Congreso.

Segundo: lo que sí puede donarse es la indemnización de manutención de los parlamentarios que pueden donar diputados y senadores "a título individual". Estas fuentes recuerdan que se trata de los gastos de manutención y representación de los parlamentarios que, en caso de los que viven fuera de Madrid es superior para sufragar los gastos de vivienda pero que "no son dietas desplazamientos, cuyos cargos corren directamente a cargo del Congreso" para garantizar la función de representación de los parlamentarios en sus circunscripciones. Pero en el caso de donación de la indemnización contarían una excepción.

Tercero, los letrados han advertido de que "no se puede donar de una administración a otras", es decir, que un diputado no podría donar su indemnización al Estado para la gestión de los hospitales.

La fórmula socialista: la investigación

Lo que sí permite la actual legislación es la fórmula que esta ideando el PSOE. Como ha anunciado el PSOE en el Senado tras una comunicación de la Gerencia socialista al partido: "como gesto de solidaridad con los sectores más vulnerables de la sociedad española, los parlamentarios socialistas destinarán las indemnizaciones por sus funciones representativas a las donaciones que consideren de mayor interés, en favor de entidades de carácter social y en el marco de sus respectivas circunscripciones".

Fuentes gubernamentales apuntan a que uno de los cauces recomendados por el partido será la donación al Instituto Carlos III de Madrid para la investigación en la vacuna contra el Coronavirus.

El PP va a crear un fondo común para ayudar

Fuentes del Partido Popular han explicado a LD que van a establecer "un fondo común para que todos los cargos públicos donen parte de su sueldo" y ayudar así en la lucha contra el coronavirus "a todos aquellos voluntarios que se están dejando la vida en primera línea".

El próximo lunes tendrá lugar una reunión de los grupos parlamentarios, que presidirá Pablo Casado, tras la cual darán más detalles sobre este fondo "en el que llevamos trabajando tiempo y en el que participarán tanto diputados, senadores, europarlamentarios así como diputados autonómicos y provinciales y otros cargos institucionales", explican.

Además, explican que se unirán "a cualquier acuerdo de los Parlamentos que impliquen aportaciones directas a las organizaciones que se encuentran luchando en primera línea contra el coronavirus".

Cabe destacar que hace unos días se conocía que uno de sus representantes en la Cámara Alta, el senador por León Javier Santiago Vélez ya había destinado al menos 1.900 euros para la compra de mascarillas protectoras realizadas con una impresora 3D.

VOX: decisión individual

Desde la formación explican a este periódico que las indemnizaciones responden a suplementos que reciben los diputados que viven fuera de Madrid para "sufragar vivienda y trasporte". Algunos de ellos disponen de inmuebles alquilados en la capital por lo que, aseguran, "la decisión de renunciar o no a esas cantidades depende de cada diputado y sus circunstancias personales". Dentro del Grupo Parlamentario de Vox, informan, hay diputados que van a donar esas cantidades a asociaciones, otros han realizado donaciones personales y algunos han liderado campañas de crowfunding para conseguir material sanitario.

Podemos y Ciudadanos

Desde Unidas Podemos aseguran que sus diputados, como todos sus cargos públicos, donan desde siempre parte de su sueldo, lo que incluye, matizan, "ese complemento de 1.800 euros que incluye en las nóminas el Congreso para los diputados que no son de Madrid". Por su parte, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, era preguntada en su rueda de prensa telemática semanal el pasado lunes por este asunto, y sin entrar en la materia concreta aludía a la debida "ejemplaridad" de los parlamentarios.

"Igual que se está obligando a los autónomos y a las PYMES y a muchos trabajadores a teletrabajar, me gustaría que el Gobierno, el Congreso y el Senado se comprometieran a hacer todas las labores de control parlamentario de manera telemática. Que se guardara escrupulosamente la cuarentena en aquellos políticos a los que se les ha decretado, que se les hicieran los test bajo los mismos criterios que se les hace a la población normal, eso es lo que me parece que la ciudadanía estaría más de acuerdo" reflexionaba la líder de Ciudadanos, argumentando que si las Cortes funcionaran de manera telemática "no sería necesario cobrar las partes que corresponden a los desplazamientos".

La cuota catalana

Los diputados separatistas del grupo de JxCAT también han lanzado su particular propuesta en línea con lo anunciado por la CUP. La diputada Laura Borràs ha escrito en las redes sociales que ellos son partidarios de destinar la asignación de los desplazamientos de los diputados a hacer frente a los gastos sanitarios.

La semana que viene, el Parlamento catalán, también decidirá la fórmula en la que sus diputados van a denunciar a las dietas después de que e martesa Mesa de la cámara catalana alcalzase un acuerdo político en este sentido. dos opciones que se barajan en Cataluña pasan por que el Parlamento deje de abonar esas dietas y hacer una donación directa a las entidades que luchan contre al virus o bien que ese dinero vaya directo a la consejería de sanidad que dirige la diputada de ERC, Alba Vergès, lo cual según los letrados del Congreso de los Diputados no se puede hacer. >