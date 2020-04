El soberbio y desleal Sánchez escupe a la mitad de España y dinamita todos los puentes

El Mundo

"España desoyó las llamadas de la OMS y la UE a hacer acopio de material". La alegría de Rosell ha durado lo que un caramelo a la puerta de un colegio y hoy retorna a la crítica . "Empieza a ser preocupante la voracidad intervencionista del Gobierno. Ni siquiera el estado de alarma justifica determinadas actuaciones que delatan ya una muy inquietante confusión entre responsabilidad e ideología, entre reacción contundente a la crisis y pretexto para desplegar sin obstáculos las propias obsesiones políticas". "Los modos unilaterales que está exhibiendo este gobierno lo están conduciendo a una creciente soledad, y eso es malo, pero lo peor es que lo conduzca a un creciente despotismo". Siempre ha sido un déspota, y si encima solo cuenta con Iglesias esto va a ser un infierno. Pero como su arrogancia no tiene límites, "Moncloa no se abre de una vez a negociar medidas de concentración nacional con la oposición, sino que da otra vuelta de tuerca a su intervencionismo por la vía de los hechos mientras bate marcas de cinismo en sus apelaciones retóricas a la unidad". Solo cabe esperar que Casado no se acobarde y le responda con un NO como una casa en el Congreso.

Ya le avisa Javier Redondo: "Iglesias y Sánchez no saben cómo quitarse de encima a Casado. Para ellos su apoyo es una rémora que cargan en su chepa (…) Iglesias y Sánchez han puesto un cepo a Casado que oculta una emboscada: no le exigen lealtad sino seguidismo ni consideran que haya de ser mutua. El gobierno reclama mando único, mutis y responsabilidad compartida. Casado es consciente de esta artimaña". Pues a veces parece que está en Babia. Parece que a Sánchez se le ha pasado una cosilla. Que la oposición representa a la mitad de España.

El País

"El mercado de trabajo sufrió en marzo un batacazo sin precedentes". Y una buena noticia. "El descenso de las hospitalizaciones, señal de esperanza". Y, poco dura la alegría en la casa del pobre (es un decir). El País, que ayer se comportó como un periódico independiente y creíble, vuelve hoy por sus fueros. "Sánchez busca apoyo para salvar el cerco a sus nuevas medidas". Dice Carlos Cue que "el gobierno acusa el golpe político de las últimas horas. Las críticas han sido durísimas, tanto de los empresarios como de la oposición de PP y Vox, que sube cada día el nivel de agresividad en un crescendo que está rompiendo todos los puentes". Pero vamos a ver Cué, ¿acaso ha llamado Sánchez a Casado? ¿Entonces de qué puentes hablas? "En el gobierno se respira una indignación creciente con la oposición, en especial con el líder del PP, Pablo Casado". "Sánchez sigue sin llamar a Casado y no parece que por ahí haya mucho espacio político". O sea, que Sánchez escupe a la mitad de los españoles en la cara de Casado y encima se indigna.

Tampoco ha durado la tregua a Ayuso. "La oposición reclama que Ayuso se someta al control parlamentario" mientras Sánchez tiene cerrado el Congreso. Hay que tenerlos más grande que el caballo de Espartero. Aparte de que Ayuso tiene el coronavirus y, al contrario que Iglesias y Sánchez, respeta el aislamiento.

ABC

"China bloquea pedidos por el fiasco del gobierno español". Bieito Rubido también está indignado. "El gobierno pide lealtad pero él no la ofrece. Solo hay que ver el desprecio por la oposición o la hostilidad a los medios de comunicación que no comulgan con sus ruedas de molino". Igualito que Rajoy cuando tuvo que imponer el 155 en Cataluña, que aun teniendo mayoría para hacerlo, llamó a Pedro Sánchez para consensuar la medida. Rajoy tendría sus cosas, pero no era un sectario irresponsable como el mamarracho que nos preside.

Isabel San Sebastián dice que es estos momentos "callar es hacerse cómplice de la negligencia de este gobierno. Avalar sus desastrosa gestión". ¿Qué cree Casado que haría la izquierda si el PP estuviera al mando? "Miren la repugnante campaña lanzada contra Díaz Ayuso y la comunidad de Madrid por RTVE y otras televisiones afines" y que tome nota. "¡Basta ya! Pedro Sánchez se echa en brazos de un comunista" en lugar de hacer "lo que haría cualquier persona dotada de un mínimo sentido común: llamar a la oposición y pedir la colaboración de los mejores expertos en cada materia", sea del partido que sea. "No lo hará voluntariamente. Por eso es preciso obligarle, retirándole cualquier apoyo". Si no, Casado no sólo estaría traicionando a su electorado, sino a todo el país. "El presidente se juega su mandato con una gestión en solitario de la crisis. Sánchez evita hacer partícipe a la oposición de la reacción a la crisis". Pues hala, él es el responsable único de todos y cada uno de los muertos.

La Razón

El periódico de Planeta corrobora el desprecio de Sánchez a más de la mitad de los españoles. "Sánchez aún no ha llamado". "El PP acudirá a una mesa de unidad frente al coronavirus si Moncloa le cita, pero no apoyará las medidas impuestas por Podemos". "Casado trabaja con un gobierno en la sombra de ex ministros". Carmen Morodo aconseja a Sánchez que rectifique y busque "acuerdos transversales", "todavía está a tiempo y desmontaría el pase al ataque del PP", "hasta podría salirle bien. Pero ¿le deja Podemos? No hay otra salida que la concertación nacional". Aquí no se trata de que Casado pase al ataque ni de que le salga bien o mal a Sánchez, Carmen, estamos en una situación límite.

Antonio Martín Beaumont explica que es que "el PSOE no ha entendido que la lealtad siempre debe ser de ida y vuelta". No, es que el PSOE no tiene ni idea de lo que es la lealtad. "Produce bochorno el ataque a Isabel Díaz Ayuso". "Que no mire Sánchez alrededor en busca de culpables. Es él quien ha dinamitado "la unión". "Antes, para Sánchez quienes no le apoyaban eran unos fachas. Ahora, pistoleros del Covid 19. Así razona la máquina del Maquiavelo de Ferraz, vivimos instalados en un perverso juego de la izquierda, que exige lealtad mientras practica una desleal oposición a la oposición". ¿Pero qué hemos hecho para merecer esta calamidad? Roguemos para que esta crisis se lleve por delante a Sánchez y a todo el PSOE por cobardes.