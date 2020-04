El PP apoyará la prórroga del estado de alarma pero critica el "Aló Presidente" de Sánchez

Cuando este viernes se conoció que Pedro Sánchez pretendía alargar el estado de alarma 15 días más, hasta el 26 de abril, desde el Partido Popular se mostraron dispuestos a apoyarlo con una condición: que el presidente del Gobierno llamase primero a Pablo Casado para informarle.

Esa llamada se ha producido este sábado por la mañana unos minutos antes de que Sánchez compareciera en un nuevo discurso propagandístico desde Moncloa. Tras esta conversación, el presidente popular ha anunciado en las redes sociales que le ha transmitido "el apoyo del PP para las medidas de contención contra el coronavirus". Eso sí, Casado advertía: "La lealtad y la unidad exigen eficacia y transparencia".

He recibido la llamada de Pedro Sánchez para informarme que solicitará al Congreso la prórroga del Estado de Alarma. Le he vuelto a transmitir el apoyo del Partido Popular para las medidas de contención contra el coronavirus. La lealtad y la unidad exigen eficacia y transparencia — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) April 4, 2020

Aunque apoyarán la prórroga del estado de alarma, desde el PP avisan de que "la lealtad no es pleitesía", por lo que mantienen que no apoyarán otras medidas del Ejecutivo como los Reales Decretos económicos si no son modificados antes de llevarlos al Congreso.

También piden explicaciones a Sánchez por no responder a las preguntas en las que les piden explicaciones para "saber qué ha ocurrido con los respiradores que se han quedado Turquía o dónde están las mascarillas". El número dos del PP, Teodoro García Egea, calificaba la rueda de prensa de este domingo de Sánchez como un "Aló Presidente".