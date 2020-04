Sánchez confirma una prórroga de la alarma hasta el 26 de abril en un nuevo discurso propagandístico desde Moncloa

A las 15:00 horas, inicio de los telediarios y nueva cita de los españoles ante el televisor para recibir la homilía del presidente del Gobierno. Como el fin de semana anterior y el anterior al anterior desde el inicio del estado de alarma el 12 de marzo, el jefe del Ejecutivo Pedro Sánchez ha vuelto a protagonizar un nuevo mitin propagandístico para los españoles. Treinta minutos en los que ha anunciado lo ya adelantado por Libertad Digital: una prórroga del estado de alarma hasta el próximo 26 de abril, exactamente el 25 a las doce de la noche.

Una prórroga que, sin embargo, no se solicitará hasta el próximo martes: "El Consejo de Ministros solicitará la prórroga hasta el sábado 25 de abril. Quiero decir, con todas las cautelas, que es el tiempo que necesita nuestra sociedad para recuperarse".

Preguntado por esto supondrá el final del confinamiento el día 26 de abril respondió que "no, no habrá acabado todo". Y utilizó la metáfora del confinamiento como una transición: "no vamos a poder salir de casa pero sí empezaremos a recorrer el pasillo, empezaremos ésa transición".

Lo que sí concluirá el domingo que viene 9 de abril es el decreto aprobado la semana pasada sobre el parón de la industria que generó una enorme controversia e inseguridad jurídica al publicarse seis horas después del final del Consejo de Ministros que aprobó el llamado "permiso permanente retribuible".

Tras una comparecencia inicial sin contenido político sino literario, el presidente confirmó a los periodistas sus planes desvelados por este periódico de aprobar una reedición de los Pactos de la Moncloa, denominados Plan para la Reconstrucción/salvación Nacional: "sí, ésa unidad es lo que estoy pidiendo. Todas las fuerzas sociales y políticas están llamadas a ésa reconstrucción" de la que " podemos aprender muchas cosas empezando por lo importante de lo común, lo público".