Álvarez de Toledo responde a los ataques de Lastra contra PP y Vox: "Esos comentarios la rebajan"

La portavoz del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, ha explicado en Es la Tarde de Dieter el "plan de reapertura del Parlamento" que va a proponer a los grupos del Congreso para que se reactive la actividad de la Cámara Baja. La representante popular también ha contestado en esRadio a la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, que en unas declaraciones recientes aseguraba que PP y VOX generan "bulos, noticias falsas y odio" y que "la derecha no está a la altura de la sociedad española".

"Va a haber que articular las mejores soluciones para salir de la crisis lo antes posible y eso va a requerir de una grandeza extraordinaria para establecer soluciones económicas y sociales muy alejadas de dogmatismos originales. Comentarios como ese realmente nos rebajan. Desde luego, la rebajan a ella y al PSOE e intentaré que a mí no me manchen", ha sentenciado la portavoz del PP.

Iglesias no es heredero de Carrillo

Sobre la propuesta de Pedro Sánchez de firmar unos "nuevos Pactos de la Moncloa", Álvarez de Toledo también ha asegurado que "Podemos no es el heredero del Partido Comunista de Carrillo y esa es la diferencia. No veo una alianza posible con un partido que busca la destrucción del sistema constitucional", ha aseverado.

En cuanto a su propuesta para reactivar la actividad parlamentaria, la portavoz del PP ha explicado que exigen que "la Sesión de Control semanal al Gobierno comience después de Semana Santa". También "la puesta en funcionamiento de todas las Comisiones", y que se pongan en marcha "los plazos para presentar enmiendas a los decretos tramitados como proyectos de Ley". "Esto también lo incluiremos en el escrito ante la Mesa. Y, si no hubiera reacción, ante el Tribunal Constitucional", aseguran los populares.

Comparecencia de Sánchez

La calificación de todo lo que se registra o la comparecencia del Presidente del Gobierno la semana que viene ante el Congreso para dar cuenta de los cinco Consejos Europeos, son otras de las iniciativas populares, así como que se celebren "ruedas de Prensa".

"Es hora de que los españoles nos vean. Es hora de que sepan que los diputados del Partido Popular trabajan en primera línea. No sólo en defensa de sus votantes. En defensa de todos los votantes, de la Nación", aseguran desde el PP donde creen que "al gobierno no le interesa ser controlado" y con ellos "solo funciona la máxima presión". Por eso, Álvarez de Toledo se ha comprometido a ejercer "presión democrática" para que "la democracia no sea una víctima de esta crisis".