PP y Vox acusan al Gobierno de ocultar las cifras reales de fallecidos por coronavirus y exigen explicaciones

Después de que profesionales funerarios denuncian que "las cifras" de muertos por coronavirus "no cuadran" en toda España y de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha dijera que las muertes sospechosas de coronavirus en Castilla-La Mancha casi triplican a las oficiales, desde el Partido Popular y Vox quieren conocer los datos reales.

Para ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha exigido este martes al Gobierno, mediante una proposición no de ley, "que audite la cifra de fallecidos por coronavirus en España, con datos por provincias, semanales, y desglosados por rango de edad, desde el pasado 1 de marzo, porque tener datos fiables es un requisito de calidad democrática".

Como recuerda el Grupo Popular, según la Organización Mundial de la Salud, solo se pueden contabilizar como positivos aquellos casos respaldados por una confirmación de laboratorio. Pero, en España, el Gobierno de Sánchez "aún no ha sido capaz de proporcionar las herramientas necesarias para que se lleven a cabo los tests en todos los casos requeridos". "Como consecuencia, muchas defunciones causadas por el virus del SARS-CoV-2 no se están contabilizando correctamente" por lo que los populares consideran "extremadamente probable que el número de fallecidos que se recogen en las actualizaciones publicadas por el Ministerio de Sanidad no coincida con el número real de muertos causado por la COVID-19".

Para el GPP, "minimizar los datos de víctimas mortales de la enfermedad, quizá con el propósito de amortiguar el desasosiego ciudadano, dificulta la imprescindible tarea de elaborar una eficaz estrategia de salida del confinamiento". Además, "no solo genera incertidumbre y malestar entre los españoles, sino que mina la confianza en el Gobierno de la nación", explican en una nota de prensa en la que sentencian que "el temor ciudadano a que esta discrepancia no sea solo un error sino una muestra más de la mendacidad de un Gobierno incapaz de prever la gravedad de la pandemia socava la confianza en la propia democracia y en sus instituciones".

Vox cuestiona al Gobierno y al comité de expertos

Vox también pide explicaciones al Gobierno. El grupo parlamentario ha registrado una batería de preguntas para conocer las fuentes oficiales que se emplean en la elaboración de estadísticas sobre el número de fallecidos en España, después de que se haya conocido la existencia de un desfase de hasta 800 muertos en el recuento elaborado en Castilla La Mancha.

Según el partido, el Gobierno estaría ocultando entre un tercio y la mitad de los fallecidos en esa región, y quizá también en el resto de España, elevando la cifra real a 18.800, según explican en una nota de prensa distribuida a los medios.

Por ello, han registrado varias preguntas para que el Gobierno responda cuántos fallecidos se han dejado de contabilizar en Castilla la Mancha y en el conjunto de España entre marzo y abril, si se han ocultado esas cifras conscientemente y datos sobre los fallecidos por otras causas tratables que habrían muerto ante el colapso sanitario provocado por el coronavirus.

El partido llega a cuestionarse si el Gobierno o su comité de expertos "sabe sumar" y pregunta al Ejecutivo si va a pedir perdón por ocultar información o si va a asumir y depurar responsabilidades.