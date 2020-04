Nace ADCOVID: asociación de ayuda a damnificados ante la "negligente gestión del Gobierno" de la crisis del coronavirus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Unión Europea (UE) emitieron desde el 30 de enero recomendaciones para evitar la propagación del coronavirus (COVID-19), medidas que no fueron tomadas en consideración por el Gobierno español.

Datos

A día de hoy, España es el país del mundo con más muertos por millón de habitantes. Más que Italia. El doble que Francia. Más del triple que Reino Unido. Diez veces más que Portugal. Diez veces más que Alemania. Treinta veces peor que la media mundial.

A día de hoy, España es el país del mundo que tiene más personal sanitario infectado con coronavirus. El Gobierno desoyó los llamamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para hacer acopio de material sanitario durante los primeros compases de la expansión del coronavirus. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, se desmarcó: "España tiene suficiente suministro de equipos personales de emergencia en este momento".

Mientras otros países alertaban a su población sobre el peligro del coronavirus, en España las autoridades quitaban hierro al asunto. Hasta el 9 de marzo, curiosamente un día después de la manifestación del 8M -120.000 personas se reunieron en Madrid y 50.000 en Barcelona cuando ya se contabilizaban en nuestro país 589 casos y 17 fallecidos-, no comenzaron a tomarse las primeras medidas.

La falta de previsión y el no actuar antes hizo que el virus se extendiera rápidamente y ante el tremendo aumento de casos sintómaticos, no se pudiera atender como debiera a muchos de los infectados. Mucha gente no pudo recibir asistencia sanitaria. Otros no pudieron despedir a sus seres queridos. Algunos fallecieron solos en su propia casa. El relato de José, bombero especialista del Parque Dos del Ayuntamiento de Madrid, es espeluznante: "Hay gente que está sola, no se les hospitaliza, llaman por teléfono y les dicen que se queden en sus casas y no les hacen la prueba. Acaban muriendo sin atención. Un único día hemos llegado a realizar 20 salidas relacionadas con muertes por coronavirus", lamenta José. Las salidas de bomberos para abrir las puertas de la gente que muere sola crecieron un 60% en el mes de marzo.

¿Quién atiende a los damnificados ante las terribles consecuencias del coronavirus?

En este marco aparece en escena ADCOVID, una asociación, que nace, como ellos mismos avanzan en exclusiva a Libertad Digital, con el objeto de "asistir y representar a todos los ciudadanos de nuestro país, que como consecuencia de la inoperancia e irresponsabilidad de este gobierno, han perdido a familiares y seres queridos, así como, para apoyar a todos aquellos que han visto truncado su futuro, sin expectativas, originado por la pasividad y falta de previsión de nuestros gobernantes"

Logo de ADCOVID

¿Quiénes forman ADCOVID?

ADCOVID, está constituida por un grupo de personas que representan a los diferentes ámbitos y sectores de nuestra sociedad: profesionales del derecho, de la salud, psicólogos, pequeños empresarios, pymes, autónomos, y trabajadores por cuenta ajena.

Todos las personas que componen la asociación actúan "sin ánimo de lucro, desinteresadamente, siendo los propios miembros de la asociación los que contribuyen al sostenimiento de la misma, siendo además, uno de los requisitos para pertenecer a la asociación, el no pertenecer a ningún partido político, estando integrado por todas las ideologías o pensamientos, si bien, siendo el fin último de todos apoyar, ayudar y colaborar con aquellos ciudadanos que se sienten indefensos e impotentes, viendo que que el derecho a la vida y estado de bienestar al que todos tenemos derecho, no están siendo garantizados ni representados por este Gobierno, ni por los distintos partidos políticos de la oposición, que priorizan el obtener rédito político de esta situación, anteponiendo sus intereses a la de todos los ciudadanos" .

¿Cuáles son los objetivos principales de Acovid?

Según dice, literalmente, el ideario de ACOVID, sus objetivos son los siguientes:

1- "Emprender las acciones penales que correspondan, contra los responsables de este Gobierno, en nombre de todos los ciudadanos que nos lo requieran, que han perdido familiares, seres queridos, por no disponer de medios asistenciales necesarios, (respiradores, ,fármacos, unidades UCI,camas…), dejándoles a su suerte, teniendo que elegir quien vive o quien muere, sin ser ingresados en centros hospitalarios esperando, en sus domicilios, si existe la posibilidad de ser atendidos o si será demasiado tarde cuando se les preste la asistencia necesaria".

Porque, según afirman desde ACOVID, "muchas de esas muertes se pudieron haber evitado, que por culpa de la negligencia y grave irresponsabilidad de este gobierno, por su inoperancia e ineptitud, por su falta de previsión, por no tomar las medidas de prevención en su momento, por no adelantarse a los acontecimientos, cuando al menos, desde el mes de enero se les advirtió que esto iba a suceder. Y por la memoria de todos nuestros amigos y familiares muertos, que ni tan siquiera pudimos despedirnos de ellos, y muchos de ellos murieron sin la dignidad que se merecían. Esto es algo que no podemos ni debemos olvidar, no deben ser solo números nuestros muertos, todos tienen nombres, hijos, padres, madres, parejas… No queremos que con el paso del tiempo, sean meras estadísticas y nadie responda por ellos.

2- "Emprenderemos acciones civiles en nombre de los damnificados, exigiendo la responsabilidad de todos aquellos que su inoperancia e ineptitud, han provocado que muchas familias, nuestros jóvenes, vean comprometido su futuro, tengan que empezar de nuevo, y muchos otros, se queden por el camino , perdiendo sus empleos, sus casas, cerrando sus tiendas…

Desde ADCOVID aseguran que "No se pueden ir de rositas los responsables, que con frases grandilocuentes, que con sus citas históricas, nos pidan a los de siempre sacrificios cuando estos, ni se ponen de acuerdo en la rebaja de sus sueldos….

3- "Escucharemos a todos aquellos, que necesiten desahogarse, que se sientan indefensos ante la incertidumbre que se avecina, que necesiten apoyo, que tengan dudas y temor, poniendo a su disposición psicólogos, profesionales de salud, del derecho, empresarios y pymes, al objeto de asesorar a todo aquel que nos lo demande, orientar y apoyar en la medida de nuestras posibilidades".

¿Por qué nace ahora ADCOVID?

ADCOVID, quiere adelantarse a todos aquellos que vendrán, y aprovechando el desconcierto y situación de vulnerabilidad de nuestros ciudadanos, tratarán de sacar rendimiento, ofreciendo servicios sin coste, solo si hay resultados, ofreciendo ayuda ,apoyo que solo cobraran si se obtienen resultados…, cuando su fin último, simplemente será obtener una nueva expectativa de negocio.

Aportar, desinteresadamente, su granito de arena

Lo que buscan las personas pertenecientes a la asociación es "poner un grano de arena más, como muchos otras personas que apoyan como pueden, desinteresadamente, sin buscar ningún tipo de compesación o beneficio económico".

Los diferentes profesionales que colaboran con la Asociación no percibirán ningún tipo de retribución por concepto alguno, siendo subvencionados todos los costes por ellos mismos, incluso destinando cualquier rendimiento económico que se pudiese generar por sus intervenciones y actuaciones , para los afectados mas desfavorecidos que soliciten el apoyo de la asociación.

¿Cómo ponerse en contacto con ADCOVID?

Llamando a los teléfonos de la asociación: 699300127/ 942241031 o mandando un correo electrónico a las siguientes direcciones: www.adcovid.es /Info@adcovid.es.