"Podemos abre la vía a su ilegalización como organización criminal"

El Mundo

"Las CCAA calculan que el número de fallecidos duplica el oficial". El Mundo publica hoy una foto que dicen que dará que hablar. Decenas de ataúdes en el Palacio de Hielo de Madrid, convertido en morgue. Pues ya sabemos que está la gente muriendo como chinches, ver ataúdes tampoco tendría por qué herir la sensibilidad de nadie. Y Sánchez se carga su pacto fantasma antes de nacer. "Sánchez condiciona posibles pactos a la presencia de Podemos" y no como cuarto partido del Congreso, no, con "un papel importante en ese acuerdo". No sin mi Pablo. Pues que se vaya a tomar por saco con sus comunistas. Es el PP el que representa a la mitad de los españoles, no Podemos. Encima poniendo peguitas, el tío.

Federico Jiménez Losantos comenta la denuncia de Podemos ante la fiscalía contra los que critican al Gobierno en las redes sociales, que tiene narices la cosa. "La iniciativa abre el camino a la ilegalización de Podemos como organización totalitaria cuya actuación básica es mentir sobre sus rivales y calumniar a los medios que les molestan. Iglesias no deja de mentir criticando los falsos recortes en Sanidad del PP, mientras una organización criminal podemita usa las redes para el asesinato civil de Amancio Ortega, los bancos o los partidos democráticos. La organización criminal perseguible debería ser la suya". Oye, pues qué idea tan genial. Y no será por falta de pruebas.

El País

"Líderes mundiales instan al G-20 a dar una respuesta global". Un día la UE, ahora el G-20, mañana apelarán a la ONU.

Manuel Jabois se queja de lo chungos que somos los españoles. "La pandemia no solo no ha servido para unir nada, sino para dinamitar la convivencia mediante facturas escandalosas", la "única convivencia posible será la de una mitad aplastando a la otra". A su lado, Pepa Bueno le da la razón. "Quienes permitieron que se especulara con nuestras casas (léase el PP) y tras el estallido de la burbuja, buscaron nicho de negocio en la privatización de nuestra sanidad (léase el PP), tienen prisa ahora en que haya otro gobierno en España". Sí, Jabois, la izquierda no pierde oportunidad de echar mierda sobre los demás para ocultar la suya propia. Ni siquiera cuando ellos gobiernan.

Carlos Cué desvela el auténtico objetivo del Gobierno con sus pactos de la Moncloa a posteriori. "Presionar al máximo al PP para que cambie el tipo de oposición que está realizando". El pacto "es el arma con la que trata de arrinconar al sector más duro del PP". Ajajá, ya nos parecía raro que Sánchez tuviera alguna intención decente.

Francesc de Carreras entiende que "el problema principal es la composición de la coalición de gobierno y algunos de sus apoyos. Pedro Sánchez no tendrá ninguna influencia en la UE si va de la mano de quienes le sostienen en el Congreso, tanto populistas como independentistas, dos fuerzas políticas marginales y vistas como peligrosas, en los círculos de poder europeo". Y en el del barrendero de mi barrio, Francesc, no hace falta estar en ningún círculo de poder para darse cuenta del peligro de Podemos, con oír a Iglesias ya te dan ganas de exiliarte. "Si España quiere ayudas debe inspirar confianza y un presidente acompañado de tales socios no es buena carta de presentación. Ahí está el dilema de Sánchez: o busca otros apoyos internos o difícilmente obtendrá las ayudas que España necesita. Debe escoger si piensa en el bienestar de los españoles, creo que no hay duda: ampliar sus apoyos y, en caso de que los actuales no lo acepten, debe prescindir de ellos. Esperemos que las demás fuerzas tengan la inteligencia suficiente para ayudarle a salir de este difícil trance". ¿Estás de cachondeo, Carreras? Sánchez no ha pensado en su vida en el bienestar de los españoles y ni se le pasa por la cabeza prescindir de Podemos. Casado le está aprobando todos los decretos pese a que ni le llama para consultarle, le ha tendido la mano si relega a Iglesias y el presidente de la izquierda y la ultraizquierda no le ha hecho ni puñetero caso.

ABC

Rubido está muy contento con la apertura del Parlamento tras la presión de grupos tan dispares como PP y Bildu. "Urgía abrir el Parlamento".

Hoy 'celebra' ABC el mesario de la mani asesina. "Hoy se cumple un mes del error irresponsable del 8-M. Hoy puede constatarse que la apropiación ideológica que hicieron el gobierno y la izquierda ese día, por encima de cualquier alerta sanitaria, se convirtió en un foco esencial para la difusión de la pandemia". "Sánchez no solo no ha asumido su negligencia, ni siquiera ha pedido disculpas", al contrario, él y sus ministros enciman se ponen en plan macarra. "El 8-M es el pecado original de una gestión temeraria. Asumir responsabilidades y reconocer los errores es esencial. Pero Sánchez no está por la labor". Al carajo con las disculpas de Sánchez, ahora es la hora de los tribunales.

Álvaro Martínez ve cierta contradicción en que el Gobierno pida pactos mientras "el PSOE agita a sus cuadros de mando y a sus bases para que ataquen al PP". Y por escrito, oiga, "sin remilgos", en una carta que firman Ábalos y Lastra. Ese detallito nos hace sospechar que "son solo una maniobra con la que el gobierno y los partidos que lo sustenten tratan de pedir árnica a la oposición. No persiguen pactar nada con nadie, solo quieren que se callen".

De la misma opinión es Manuel Marín, que considera que "unos pactos realistas habrían forzado a Sánchez a reunirse con los partidos políticos constitucionalistas , en vez de despreciarlos durante semanas negándoles información y asumiendo un liderazgo basado en la soberbia política frente a una tragedia colectiva. Unos pactos solventes de la Moncloa habrían empujado a Sánchez a renunciar a sus alianzas con separatistas y Podemos", o al menos no arrinconar a la mitad de España con ese sectarismo y altanería que le caracteriza. A otro perro con ese hueso, Sánchez, has mentido tanto que ya nadie te cree.

La Razón

"Cada autonomía exige su plan para levantar el confinamiento". Lógico, no todas las comunidades se han visto igual de afectadas.

Julián Cabrera avisa a Casado que no sea pardillo con Sánchez, que es un trilero. "No estaría de más revisar según que cheques en blanco teniendo en cuenta sobre todo a los compañeros de cama con los que Sánchez parece sentirse tan confortable". Y durmiendo a pierna suelta, oye. "Tras las últimas elecciones el teléfono de Casado no recibió llamada alguna de un Sánchez que ya había corrido a abrazarse con Iglesias" tras mentir como el bellaco que es en campaña, en un fraude electoral masivo.

Y Fernando Rayón tiene un ataque de candidez. "Si el PSOE no consigue un consenso escrito mínimo, deberá empezar a pensar en nuevas elecciones. Y esta vez el futuro gobierno sí va a ser toda una sorpresa". ¿Que Sánchez va a convocar elecciones en estos momentos? Vamos, Rayón, ni en tus mejores sueños. Antes da un golpe de Estado.