El Gobierno descarta más prórrogas del confinamiento y elabora un nuevo decreto para el 26 de abril "con restricciones"

El Gobierno empieza a ver la luz al final del túnel. La mejora en los datos de mortalidad e infección del Covid-19 provocarán una salida del estado de alarma el sábado 25 a las 00:00 horas. "No habrá más prorrogas", avanzan fuentes del Ejecutivo a Libertad Digital pero se está trabajando en un nuevo decreto de restricciones para la llamada desescalada por territorios, espacios y grupos de edad.

Según avanzan estas fuentes, es la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, quien dirige este "subgrupo técnico" formado por técnicos, médicos y epidemiólogos que se encarga de estudiar la salida al confinamientos manejando tres variables. Primero, la territorial: el levantamiento no será igual en todas las comunidades autonómas siendo más restrictivo en las afectadas como Madrid y menos en otras como Andalucía o Extremadura. Segundo: la variable por espacios. Seguirá suspendida sine die la prohibición de asistir a espectáculos culturales y deportivos con un aforo multitudinario.

Y tercero: por grupos de edad: se mantendrá el confinamiento para las personas de edad avanzada, por encima de 70 años. Por contra, los niños podrían empezar a salir a la calle manejando otros criterios de segmentación como la división de los "edificios pares o los impares en función de los días de la semana".

La ministra portavoz, María Jesús Montero, dejó entrever parte de estas medidas en una entrevista en Antena 3 en la que aseguró que "en estos momentos no podemos dar por hecho nada más que la prórroga que se ha solicitado hasta el día 26 de abril. Y, a partir de ahí, se va a desarrollar la desescalada, progresivamente de forma ordenada los ciudadanos podrán recuperar su vida normal, la ocupación de las calles y plazas pero de manera muy controlada para que no haya ningún tipo de pico no esperado. Pero se hará con diferentes escenarios que están encima de la mesa".

Son criterios que están encima de la mesa pero aún "en fase de estudio". Será clave lo que arrojen los datos de la muestra aleatoria de 60000 personas que hará en las próximas tres semanas el Instituto de Salud Carlos III para conocer "el grado de expansión" del Coronavirus en España. Según los datos que ofrece Moncloa a este periódico, se hará en dos oleadas de 30.000 personas cada una y que sólo constituirá una partida de datos a los que hay que sumar el dato de los contagiados en españa, 146.000, el de los recuperados, 48.000, y el de los cerca de 300000 PCRs (los test de alta sensibilidad de Reacción en Cadena de Polimerasa) por razón de 20.000 al día. En total, una muestra de más de medio millón de personas que permitirá elaborar lo que en Moncloa llaman el mapa epidemiológico de España.

La logística está aún por concretar. La muestra aleatoria se realiza tomando como base los datos del Instituto Nacional de Estadística y el Gobierno está estudiando qué colectivo podría recoger las muestras de los españoles en 60.0000 hogares repartidos por toda la geografía nacional. Se baraja que pudiera ser el Ejército habida cuenta de las labores de desinfección que ya ha ido desempeñando desde el inicio del estado de alarma. El resultado podría estar listo justo para finales de abril, aunque la decisión política de levantar el confinamiento tendrá que realizarse antes por parte del presidente del Gobierno en función de los datos de la ‘curva’.