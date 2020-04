RTVE intenta sin éxito desacreditar a Libertad Digital por no estar al servicio del Gobierno

RTVE, financiada con los impuestos de todos los españoles --incluidos los que pagan Libertad Digital y sus trabajadores ha creado un sistema de verificación de "bulos" con el que pretende desacreditar a los medios de comunicación que publican informaciones absolutamente veraces pero que denuncian la nefasta gestión del Gobierno, al que obedecen servilmente los "periodistas" de TVE, de una crisis sanitaria que ha provocado ya cerca de 15.000 muertos.

El ente público, la radiotelevisión pagada con el dinero de todos los contribuyentes españoles, voten a quien voten, y que contó en 2019 con una ampliación de presupuestos de 376 millones de euros, gracias a la subida realizada por Pedro Sánchez, ha encendido los motores de la maquinaria propagandística y de censura del disidente siguiendo la estela de los medios al servicio del Gobierno del PSOE y Podemos, como eldiario.es de Igancio Escolar o LaSexta de García Ferreras.

En su nueva sección RTVE Verifica, la corporación que lidera Rosa María Mateo analiza "los bulos del día". Con el adverbio de negación siempre No, un titular y un sello sobre la imagen de la noticia donde se puede leer Bulo, la radiotelevisión de todos los españoles realiza un ataque directo manipulando las noticias de la prensa libre y privada de este país.

Es así como en referencia al artículo publicado en Libertad Digital, El Gobierno confisca alcohol y obliga a cerrar las fábricas de hidrogeles, los periodistas que cobran sueldos muy por encima de la media de la arcas públicas, citan que este diario había contactado con dos empresarios de laboratorios de Castilla La Mancha, lo cual es falso. El aparato mediático de los poderosos se puso nervioso al comprobar que el reportaje había calado en la opinión pública. Rápidamente intentaron con una torpe maniobra desmentir lo citado. Veamos.

En la noticia se reflejaban los precintos de una fábrica de alcohol y se daba la pista que había sido en Castilla La Mancha con el fin de preservar el anonimato de esta fuente. Se le ocurrió a los "verificadores" de la televisión pública llamar y encontrar a los fabricantes, (los que a ellos les dio la gana):

"RTVE confirma con los laboratorios tanto Iberfrasa, en Toledo, como Laboratorios Vinfer, que no se está confiscando nada y que por lo tanto es un bulo".

¿Por qué esos laboratorios? ¿Acaso creen que son ellos nuestras fuentes? Pues no, no lo eran. No saben ni mentir.

Los fabricantes pertenecían a Madrid y Castilla La Mancha y así se refleja en la noticia de Libertad Digital, sin embargo, RTVE despacha a su gusto esta información atacando y manipulando a un medio con el objetivo de cumplir con la censura gubernamental.

Además, y lo que es aún más grave, Verifica RTVE contactó con el Ministerio del Interior y afirman que desde el Gobierno "han desmentido estas supuestas incautaciones a empresas y ha asegurado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad solo actúan a requerimiento de la autoridad sanitaria y de oficio en todo aquello que sea una compraventa ilícita de material sanitario". Es decir, todo aquel producto que sea detectado circulando por el "mercado negro" o de compraventa entre particulares no sometida a la autoridad sanitaria".

Esto es rotundamente falso. RTVE miente y no habla del artículo 13 del estado de alerta:

Medidas para el aseguramiento del suministro de bienes y servicios necesarios para la protección de la salud pública. El Ministro de Sanidad podrá:

c) Practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias en aquellos casos en que resulte necesario para la adecuada protección de la salud pública, en el contexto de esta crisis sanitaria.

Por lo que los fabricantes, y nuestras fuentes que por miedo al Gobierno no querían dar su nombre, pero sí denunciar lo que están viviendo, no eran ningunos contrabandistas, estaban siendo sometidos a requisas y viendo como la confiscación hacía quebrar sus empresas. Por lo tanto, RTVE no solo está difundiendo un bulo, sino que, además, obvia las leyes del estado de alarma que está aplicando el Gobierno.

Avance del totalitarismo

Cabe decir que España está viviendo un avance del totalitarismo sin precedentes en la historia de la democracia. El sistema de Verificación de RTVE es una muestra más de la senda hacia la ocultación de información y blanqueamiento del Gobierno por su gestión del Covid-19.

La persecución a los disidentes está en marcha. El grupo parlamentario de Unidas Podemos ha registrado una denuncia por la difusión de los "bulos" en las redes sociales, culpables según la coalición liderada por el vicepresidente Pablo Iglesias de atacar al Gobierno por su gestión sobre la crisis del coronavirus, tal y como avanza Voz Populi.

Pablo Iglesias días antes quería proteger la libertad de expresión para permitir injuriar a la corona. Ahora, que son ellos los que están siendo criticados y cuestionados quieren cercenar las libertades civiles y, aprovechar su paso por el poder, para dejar sin voz a periodistas y medios de comunicación que no están a su merced y no piensan doblegarse. Seguiremos informando y protegiendo a nuestras fuentes. Stop Bulos Gubernamentales.